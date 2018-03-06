شركة ATdata تطرح أول Smart Bike تعمل بالطاقة الشمسية‎

المال – خاص :



طرحت شركة ATdata العاملة فى مجال تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات أول دراجة ذكية Smart Bike في السوق المصرية تعمل بالطاقة الشمسية خلال مشاركتها للمرة الأولى في معرض ومؤتمر "وطن رقمي 5" التي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 5-6 مارس الحالي .



وأبدى المهندس ياسر القاضي ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته لجناح الشركة بالمعرض إعجابه الشديد بالفكرة خاصة وأنها فكرة مصرية وتم تنفيذها بأيدي وعقول مصرية ، مطالبًا الشركة بالمضي قدما نحو توسيع عملياتها في السوق مع تقديم كافة اشكال الدعم المطلوب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات .



أعرب أحمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة عن سعادته بالمشاركة للمرة الأولى في المعرض والمؤتمر الذي تحرص على المشاركة فيه الشركات المحلية والعالمية ويعقد تحت رعاية وزير الاتصالات



وأكد أن فكرة مشروعه التي تعد احد افكار ريادة الاعمال تأتي في اطار الاهتمام الذي لمسته الشركة والتى تعد وكيل للشركة المصرية للاتصالات ووكيل الهاتف المحمول المصري Sico من الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة الاتصالات على وجه الخصوص



وتعتمد فكرة Bike على تشغيل الشباب في صعيد مصر والمساهمة في حل أزمة البطالة بداية من محافظة الجيزة حتى أسوان حيث تعمل Bike بالطاقة الشمسية ويمكن التنقل بها في أي مكان ومتابعتها من خلال تقنيات GPS ومن خلال هذه Bike بيع خطوط المحمول للشركة المصرية للاتصالات وسداد فواتير الانترنت والتليفون الثابت علاوة على التسويق للهاتف المحمول المصري ايضا ".



أضاف :" أن الشركة بدأت بـ 50 مركبة وستوفر اكثر من 100 فرصة عمل للشباب المصري بعد ان قامت بتسجيل فكرة المشروع لدى الجهات المختصة " .