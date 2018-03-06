EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
شركة ATdata تطرح أول Smart Bike تعمل بالطاقة الشمسية
الثلاثاء 06 مارس 2018 04:35 م
شركة ATdata تطرح أول Smart Bike تعمل بالطاقة الشمسية
أخر الأخبار
شركة ATdata تطرح أول Smart Bike تعمل بالطاقة الشمسية
المال – خاص :
طرحت شركة ATdata العاملة فى مجال تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات أول دراجة ذكية Smart Bike في السوق المصرية تعمل بالطاقة الشمسية خلال مشاركتها للمرة الأولى في معرض ومؤتمر "وطن رقمي 5" التي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 5-6 مارس الحالي .
وأبدى المهندس ياسر القاضي ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته لجناح الشركة بالمعرض إعجابه الشديد بالفكرة خاصة وأنها فكرة مصرية وتم تنفيذها بأيدي وعقول مصرية ، مطالبًا الشركة بالمضي قدما نحو توسيع عملياتها في السوق مع تقديم كافة اشكال الدعم المطلوب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات .
أعرب أحمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة عن سعادته بالمشاركة للمرة الأولى في المعرض والمؤتمر الذي تحرص على المشاركة فيه الشركات المحلية والعالمية ويعقد تحت رعاية وزير الاتصالات
وأكد أن فكرة مشروعه التي تعد احد افكار ريادة الاعمال تأتي في اطار الاهتمام الذي لمسته الشركة والتى تعد وكيل للشركة المصرية للاتصالات ووكيل الهاتف المحمول المصري Sico من الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة الاتصالات على وجه الخصوص
وتعتمد فكرة Bike على تشغيل الشباب في صعيد مصر والمساهمة في حل أزمة البطالة بداية من محافظة الجيزة حتى أسوان حيث تعمل Bike بالطاقة الشمسية ويمكن التنقل بها في أي مكان ومتابعتها من خلال تقنيات GPS ومن خلال هذه Bike بيع خطوط المحمول للشركة المصرية للاتصالات وسداد فواتير الانترنت والتليفون الثابت علاوة على التسويق للهاتف المحمول المصري ايضا ".
أضاف :" أن الشركة بدأت بـ 50 مركبة وستوفر اكثر من 100 فرصة عمل للشباب المصري بعد ان قامت بتسجيل فكرة المشروع لدى الجهات المختصة " .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا