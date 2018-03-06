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بورصة وشركات
بدء طرح سهم بي بي اي بالبورصة بسعر 10.75 جنيه
الثلاثاء 06 مارس 2018 03:41 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أحمد علي
انتهت شركة "بي بي اي القابضة" من اصدار نشرة الطرح العام و الخاص لنحو 36.9% من اسهمها بالبورصة المصرية تعادل 43.131 مليون سهم من إجمالي 116.8 مليون سهم بسعر 10.75 جنيه للسهم الواحد.
وأوضحت الشركة في بيان حصلت "المال" على نسخة منه أنه سيتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين، إحداهما اكتتاب خاص لعدد 38.131.554 سهم للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية والجهات ذات الخبرة في مجال الأوراق المالية، والأخرى طرح عام للجمهور لعدد 5.000.000 سهم.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تمتد عملية الاكتتاب الخاص من يوم 6 الى يوم 25 مارس 2018، في حين أنعملية الطرح العام للجمهور سوف تمتد من يوم 13 الى يوم 25 مارس 2018.
وكشفت الشركة عن اعتزامها توظيف حصيلة الاكتتاب في تنمية استثماراتها الحالية مع التوسع بمحفظة استثماراتها المتنوعة عبر تنفيذ مجموعة من صفقات الاستحواذ الجذابة على شركات جديدة تعمل في قطاعات ذات مقومات نمو واعدة.
من جانبه قال حازم بركات الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس، إن طرح أسهم الشركة للاكتتاب بالبورصة المصرية سيساهم في تعظيم العائد الاستثماري للسادة المساهمين
وأشار إلى أن خطوة الطرح ستمكن الشركة من توسيع محفظة أعمالها عبر ضخ المزيد من الاستثمارات وتنفيذ صفقات جذابة جديدة.
فيما أوضح علاء الدين سبع الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس، أن طرح أسهم الشركة يأتي في إطار مساعيها لتزويد المستثمرين من الشركات والأفراد بفرص الاستثمار الجذابة في مختلف القطاعات الواعدة
وأضاف "أصبحت تدفقات رؤوس الأموال الخاصة أحد السبل الرئيسية للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر".
و اختارت «بى بى بارتنرز» شركة «سيجما كابيتال» مديرا للطرح بالبورصة، ومكتب زكى هاشم وشركاه، للاستشارات القانونية، مستشارا قانونيا، وشركة «جراند ثورنتون» للاستشارات المالية، مستشارا ماليا مستقلا لتحديد القيمة العادلة.
وتضم محفظة استثمارات «بى بى آى» كلا من شركات «مدينة نصر للإسكان»، و«جيزة سيستمز»، و«توتال مصر»، و«ابتكار» للتمويل الاستثمارى، بالإضافة إلى الشراكة مع شركة «إنفينتى سولار» للطاقة الشمسية
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