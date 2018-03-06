مطالب بتبني تكنولوجيا الـ Block Chain لتسهيل المعاملات المالية‎

جانب من مؤتمر مايكروسوفت

المال – خاص



طالب الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق، وممثل شركة مايكروسوفت، الحكومة المصرية بتبني تكنولوجيا الـ Block Chain لتسهيل المعاملات المالية مع الجهات التي تتعامل مع الحكومة سواء شركات أو أفراد.



وشدد عبد الوهاب على ضرورة تبني غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، باعتبارها الوسيط بين الشركات والحكومة إستراتيجية داعمة لتكنولوجيا الـBlock Chain، وتوصيل المفهوم الخاص بها للمؤسسات والجهات المعنية في الدولة سواء وزارة الاتصالات أو المالية.



وأضاف عبدالوهاب، خلال منتدى التسويق الرقمي الثالث، على هامش مؤتمر وطن رقمي الخامس، الذي نظمته غرفة تكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، أن التكنولوجيا تتيح تأمين التعاملات المالية على الإنترنت دون الحاجة لأجهزة "يو اس بي توكين" من خلال الاعتماد فقط على الهوية الخاصة بالمواطن أو الشركة.



وأوضح أن شركة مايكروسوفت تستخدم الـ Block Chain في التعامل مع مورديها، مما ساهم في تخفيض دورة التعاقدات إلى ثلاثة أيام بدلاً من ثلاثة أسابيع في وقت سابق.



واستعرض عدد من التجارب المعتمدة على الـ Block Chain في مجالات السياحة والنقل والشحن، موضحًا أنه في حالة الاعتماد على تلك التكنولوجيا يمكن خفض الوقت الذي تحتاجه الشركات للحصول على الخدمات المصرفية، مثل خطابات الضمان لأقل من ثلاثة أيام بطريقة مؤمنة تمامًا.