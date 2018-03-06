مقاولو البناء يتظاهرون أمام ديوان غرب الإسكندرية للمرة الثانية

مقاولو البناء يتظاهرون أمام ديوان غرب الإسكندرية

مها يونس:



رصدت "المال" ظهر اليوم تظاهرة أمام ديوان حى العجمى بمنطقة البيطاش، نظمها عدد من مقاولى وقاطنى الحى غرب الإسكندرية، للمرة الثانية، وذلك احتجاجاً على حملة الإزالة للعقارات المخالفة التى شنتها الرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية والأمنية.

وبحسب المحتجون، أعلنوا رفضهم لما قامت به محافظة الإسكندرية من إخلاء للعقارات بالقوة وطرد قاطنيها دون سابق إنذار، ووصفوا ما حدث بأنه "خراب بيوت"، كما طالبو بإيقاف الحملة التى من المقرر استمرارها طيلة هذا الأسبوع، وهددوا بالاعتصام أمام الحى إذا استمرت الحملة.

وعلى جانب آخر اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بقرار وقف حملات الإزالة التى قامت بها المحافظة بعد محاولة أهالى العجمى الاعتصام لوقف الإزالات، وترددت شائعة انصياع المسئولين لمطالبات المقاولين.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بأنه لا صحة لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إيقاف حملات الإزالات، مؤكدا على استمرار الحملات التى تشنها المحافظة على مستوى الأحياء بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن ضد بؤر الفساد ومافيا البناء المخالف.

وتابع المحافظ: "لا تراجع عن تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية".



وناشد "سلطان" المواطنين بالحذر وعدم التعامل مع المبانى المخالفة، أو أى عقار إلا بعد التأكد من رخصة البناء الخاصة به وعدد الأدوار الموجودة بالرخصة، حتى لا يفقد أحد مدخراته، حيث إن محافظة الإسكندرية ستقوم بهدم المخالف منها.



كما أشاد المحافظ بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية وقوات المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية فى تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدا استنفار كافة أجهزة المحافظة لمحاربة والقضاء على هذه الظاهرة التى باتت تشكل ضغطا كبيرا على جميع مرافق المحافظة.



يُشار إلى أن محافظة الإسكندرية تشن حملات بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والمنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن ضد بؤر الفساد ومافيا البناء المخالف بجميع أحياء الإسكندرية، حيث تم حصر المبانى المخالفة بجميع المناطق، كما تم تكليف وحدة التدخل السريع ورؤساء الأحياء والمتابعة بعمل مرور ميدانى يومى بكل حى لمراقبة أى مخالفات والتصدى لها.





