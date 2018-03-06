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رياضة
عبدالعزيز يتوصل لحل مع عباس على جدولة ديونه للزمالك
الثلاثاء 06 مارس 2018 03:13 م
اجتماع برئاسة وزير الشباب والرياضة
أخر الأخبار
اجتماع برئاسة وزير الشباب والرياضة
على المصرى
توصل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، لحل مع ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، بشأن مشكلة الحجز على أرصدة القلعة البيضاء، فى البنوك.
جاء ذلك خلال الجلسة ترأسها عبد العزيز والتي حضرها إسماعيل الفار رئيس اللجنة المشكلة لإدارة الشؤون المالية للنادى، وكذلك المحامى الخاص بعباس.
واتفق الوزير مع عباس، على رفع الحجز عن الأرصدة، مقابل جدولة مديونياته لدى القلعة البيضاء، بعدما حصل علي أحكام بالحصول علي مديونياته وقروضه لدى الزمالك، والبالغة 67 مليون جنيه، والتي يرفض مرتضى منصور رئيس النادي الحالي سدادها.
ومن المقرر أن يتم البدء في جدولة الأموال خلال الساعات المقبلة، وعرض صيغة الجدولة علي الطرفين لحسم الأمر، لحل مشكلة الحجز علي أرصدة النادي، بعدما شكلت نيابة الأموال العامة العليا، لجنة لإدارة شؤون النادي المالية، وجرد خزانة النادي، ووضع أموال الزمالك في البنك، بدلا من وضعها داخل غرفة بالنادي،
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