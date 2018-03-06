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نقل وملاحة
وصول طائرة مسقط بعد تأخرها 4 ساعات بسبب راكب مشاغب
الثلاثاء 06 مارس 2018 02:50 م
طائرة
أخر الأخبار
طائرة
دعاء محمود
صرح مصدر مسئول بشركة مصرللطيران، بأن رحلة الشركة رقم MS931 القادمة من مسقط بسلطنة عمان وهى من طراز البوينج٧٣٧/٨٠٠ وكان على متنها ٧٨ راكبا.
وأوضح أن الطائرة وصلت إلي مطار القاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، بتأخر 4 ساعات عن موعدها المحدد، بسبب عودتها لمطار مسقط مرة أخري بعد إقلاعها بسبب وجود راكب مشاغب علي الطائرة، وتم تسليمه للسلطات العمانية بمطار مسقط الدولى.
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