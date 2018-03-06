EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الرقابة المالية تدرس مستندات زيادة رأسمال سبأ الدولية للأدوية
الثلاثاء 06 مارس 2018 02:22 م
هيئة الرقابة المالية جديد
أخر الأخبار
هيئة الرقابة المالية جديد
رجب عز الدين:
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء، إنها تلقت نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية وجار فحصه ودراسته.
ووافق مجلس إدارة الشركة فى 3 مارس الجارى، علي زيادة رأس المال المصدر من 66 مليون جنيه، إلى 77 مليونا.
وتوزع الزيادة على 5500 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم، تمول من أرباح العام والأرباح المرحلة عن سنوات سابقة حسب القوائم المالية في 31 ديسمبر 2017.
وارتفعت أرباح الشركة خلال 2017 إلى 17.41 مليون جنيه، مقارنة بـ 4.95 مليون خلال 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 66 مليون جنيه، موزعا على 33 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا