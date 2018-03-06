الرقابة المالية تدرس مستندات زيادة رأسمال سبأ الدولية للأدوية

هيئة الرقابة المالية جديد

رجب عز الدين:



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء، إنها تلقت نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية وجار فحصه ودراسته.



ووافق مجلس إدارة الشركة فى 3 مارس الجارى، علي زيادة رأس المال المصدر من 66 مليون جنيه، إلى 77 مليونا.



وتوزع الزيادة على 5500 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم، تمول من أرباح العام والأرباح المرحلة عن سنوات سابقة حسب القوائم المالية في 31 ديسمبر 2017.



وارتفعت أرباح الشركة خلال 2017 إلى 17.41 مليون جنيه، مقارنة بـ 4.95 مليون خلال 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 66 مليون جنيه، موزعا على 33 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.



