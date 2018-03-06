مدينة نصر تتقدم بمستندات زيادة رأس المال للرقابة المالية

الهيئة العامة للرقابة المالية

رجب عز الدين:



قالت هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء، إنها تلقت نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال المصدر لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وجار فحصه ودراسته .



ووافق مجلس إدارة الشركة فى 25 فبراير الماضى، على زيادة رأس المال المصدر من 997.1 مليون جنيه، إلى 1.15 مليار تقريبا بزيادة 152.8 مليون جنيه، موزعة على 152.8 مليون سهم ممولة من أرباح العام المالى المنتهى في 31 ديسمبر 2017.



وارتفعت أرباح الشركة إلى 943.2 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017 ، مقابل صافى ربح 738.7 مليون جنيه خلال 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 997.1 مليون جنيه، موزعا على 997.1 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.



