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التخطيط: ميكنة المعامل المركزية بوزارة الصحة
الثلاثاء 06 مارس 2018 02:00 م
وزيرة التخطيط
أخر الأخبار
وزيرة التخطيط
المال - خاص
نشرت صفحة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على موقع التواصل الاجتماعي Facebook عن مشروع ميكنة المعامل المركزية بوزارة الصحة، الذي يتم بالتعاون مع وزارة الصحة.
ويهدف المشروع إلى بناء نظام معلومات معامل التحاليل الطبية، الأغذية، المياه، المخدرات، والسموم من خلال بناء نظام معلومات وميكنة دورة عمل التحاليل بجميع أنواعها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة بالقاهرة وربطها بالمعامل المركزية بالمحافظات.
وانتهت من ميكنة المعامل المركزية بالقاهرة، بورسعيد، إسكندرية، دمياط، البحيرة، والإسماعيلية والربط بين القاهرة من ناحية وكل من بورسعيد والإسكندرية والبحيرة من ناحية أخرى.
وتكمن أهمية المشروع في رفع معاناة المواطنين بالتكدس للاستعلام عن النتائج واستلامها، وسيتم الاستعلام عن النتائج عن طريق مراكز الاتصال وبالتالي توفير الوقت والجهد المبذول في إنهاء الإجراءات اللازمة للمعاملات داخل المعامل، كذلك توفير تكاليف الانتقال للاستعلام عن النتائج، فضلًا عن توفير خدمة طبية لائقة للمواطن مما يسهم ذلك في رفع مستوى الرضا المعيشي.
ويتيح المشروع السيطرة على الاستخدام الفعلي للخامات المستخدمة في التحاليل الطبية وتقليل الإهدار نتيجة التلف والفقد لنتائج التحاليل، رصد الحركة المخزنية لمستلزمات التحاليل وتقليل نسبة الأخطاء أثناء تسجيل التقارير الطبية وسحب العينات، توفير سبل تخزين المعلومات واستدعاءها بطريقة سهلة وسريعة بالإضافة إلى توفير أدوات المتابعة والرصد لكل المعامل وبالتالي سيسهم ذلك في زيادة معدلات العمل نتيجة وجود آلية تزيد من الارتقاء بمستوى العمل وسيضع الأساس لربط المعامل المركزية بالمعامل الإقليمية بوزارة الصحة.
التخطيط
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