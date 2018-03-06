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بورصة وشركات
الرقابة المالية تبدأ تشغيل سجل الضمانات المنقولة.. الأحد
الثلاثاء 06 مارس 2018 01:47 م
محمد عمران الرقابة المالية
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محمد عمران الرقابة المالية
منى عبدالباري
تبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران -الأحد المقبل- تشغيل سجل الضمانات المنقولة.
وتعقد الهيئة، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وعدد من القيادات بوزارة المالية والبنك المركزي، ورئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I- SCORE المسند إليها تشغيل السجل.
كان عمران، أعلن الشهر الماضي، أن سجل الضمانات المنقولة سيدخل نطاق التشغيل بحلول منتصف شهر مارس المقبل.
ويهدف السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة والموقع الإلكتروني الخاص به، والمنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 - لزيادة حجم التمويل والائتمان في الاقتصاد القومي من خلال استخدام الأصول المنقولة، مثل الآلات والبضائع والمعادن وغيرها من المنقولات التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، وحفظ حقوق جهات التمويل من تاريخ الإشهار بالسجل.
ويقلل سجل الضمانات المنقولة من مخاطر التمويل لتلك الجهات، وبالتالي يخفض نسبياً تكاليف الائتمان مما يساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي Doing Business Report.
الرقابة المالية
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