السياحة تسعى لتعظيم مكاسبها من بورصة برلين

وزارة السياحة

❐ «ترافكو» تبحث مع «الألمان» زيادة رحلاتهم لشرم الشيخ والغردقة

❐ مصدر بغرفة الفنادق: المشاركة بالمعارض والبورصات الدولية تزيد حجم الطلب على مصر

❐ غرفة الصعيد تعقد لقاءات مع منظمى الرحلات لتنشيط الحركة من إسبانيا وإنجلترا



دعاء محمود



تنطلق الدورة 52 من معرض بورصة برلين الدولى للسياحة والسفر، غداً الأربعاء، أحد أهم معارض السياحة والسفر المختصة فى العالم، الذى يستمر حتى 11 من الشهر الجارى، فى العاصمة الألمانية برلين.



تشارك وزارة السياحة فى المعرض بوفد يضم أكثر من 100 شركة وفندق، بهدف زيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق الألمانية إلى مصر، بعد تربعه على عرش السياحة الأوروبية الوافدة للمقصد المصرى، بعد أن حقق توافد 1.2 مليون سائح خلال العام الماضى بارتفاع %88 عن عام 2016، الذى وصل فيه عدد الألمان إلى 654 ألف سائح.



أكدت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، فى تصريح خلال ندوة الكتاب السياحيين، أن محتوى ومضمون مشاركة الوزارة فى بورصة برلين مختلف هذا العام، لا سيما أن هناك تراجعاً فى مصداقيتنا، ومن المقرر العمل على عودتها، لإعطاء مصداقية لشركائنا بالخارج.



قال علاء عاقل، رئيس شركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، التابعة لمجموعة ترافكو، إن الشركة تستهدف من خلال مشاركتها فى بورصة برلين الدولية، العمل على زيادة التدفق السياحى من ألمانيا ودول أوروبا الغربية، لافتاً إلى أن الشركة تشارك بجناح على مساحة 50 م.



أشار عاقل فى تصريح لـ"المال"، إلى أنه من المقرر عقد لقاءات مشتركة مع الشركاء الألمان للتباحث بشأن إمكانية زيادة عدد الرحلات من ألمانيا إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، بواقع 300 رحلة أسبوعياً، بدلاً من 200 رحلة فى الوقت الحالى، وزيادة نسب إمتلاء الطائرات من %70 إلى %100.



أكد مصدر بغرفة فنادق جنوب سيناء، أن بورصة برلين واحدة من أهم البورصات العالمية فى قطاع السياحة والسفر، مشيراً إلى أهمية المشاركة، والتواجد بها، لآن ذلك يعطى انطباعاً جيداً لدى منظمى الرحلات بالخارج.



لفت إلى أن اللقاءات المرتقب عقدها بين وزيرة السياحة، وكبار منظمى الرحلات فى ألمانيا، تسهم فى زيادة الحركة الوافدة من السوق الألمانية، مشيراً إلى أن المعارض تساهم فى تحسين الصورة الذهنية عن مصر وبالتالى يزيد حجم الطلب على المقصد المصرى.



أكد ثروت عجمى، مستشار غرفة شركات السياحة بالصعيد، أن الهدف الرئيسى من المشاركة فى معرض برلين لهذا العام، زيادة تدفق السياحة الألمانية الوافدة للأقصر لأنها ما زالت محدودة، مشيراً إلى أن المدينة تستقبل حالياً 6 رحلات فقط من ألمانيا أسبوعياً، حين أنها كانت تستقبل قبل ثورة 2011، 50 رحلة أسبوعياً.



أضاف عجمى أنه من المقرر عقد لقاءات مشتركة مع منظمى الرحلات الألمان، والإنجليز، والإسبان، والبولنديين، لحثهم على زيادة رحلاتهم للأقصر، متوقعاً أن يحقق القطاع ثماراً جيدة، من مشاركته فى هذا المعرض.



كان محمد عبد الجبار، المستشار السياحى المصرى فى برلين، قال فى تصريحات تليفزيونية، إن السوق الألمانية، من الأسواق المهمة فى تصدير السياحة لمصر، مشيرًا إلى أن بورصة برلين تعد أكبر حدث سياحى عالمى، تشارك فيه جميع الدول المصدرة للسياحة، ومعظم قادة العالم فى مجال السياحة.



توقع عبدالجبار، وصول عدد السائحين الألمان إلى مصر نهاية العام الجارى، إلى أكثر من مليون ونصف المليون سائح، مشيراً إلى أن وزيرة السياحة، تعقد ما يقرب من 65 لقاء مع كبار منظمى الرحلات السياحية فى ألمانيا، ومختلف الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، كما تلتقى بأعضاء من البرلمان الألمانى.