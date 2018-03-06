التطوير العقاري: ندرس احتياجات المجتمع من الوحدات السكنية

الوحدات السكنية 22

محمود زكي



قال المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الغرفة تدرس حاليًا احتياجات المجتمع من الوحدات السكنية.



وأضاف العسال، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الغرفة نجحت في حسم مشكلة عدم توافق القدرات الكهربية مع احتياجات المشروعات العقارية.



وأوضح أن هناك دراسة لإنشاء شركة قابضة من عدد من المطورين وبالتعاون مع الدولة.