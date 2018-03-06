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عقـــارات
التطوير العقاري: ندرس احتياجات المجتمع من الوحدات السكنية
الثلاثاء 06 مارس 2018 01:29 م
الوحدات السكنية 22
أخر الأخبار
الوحدات السكنية 22
محمود زكي
قال المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الغرفة تدرس حاليًا احتياجات المجتمع من الوحدات السكنية.
وأضاف العسال، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الغرفة نجحت في حسم مشكلة عدم توافق القدرات الكهربية مع احتياجات المشروعات العقارية.
وأوضح أن هناك دراسة لإنشاء شركة قابضة من عدد من المطورين وبالتعاون مع الدولة.
اتحاد الصناعات
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