طوبلاط تنشئ مصنعاً بالساحل الشمالى

مصانع الطوب 556

أسماء السيد



تعتزم شركة «طوبلاط للإنتاج المعمارى» إحدى الشركات التابعة لشركة «العربية للاستثمارات والتنمية القابضة» إنشاء مصنع للطوب والبلوكات على مساحة فدانين بالساحل الشمالى.



قال حاتم مدين، رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب للشركة، إن طوبلاط تقدمت لشراء مساحة من الأراضى بمنطقة العلمين، بهدف إنشاء مصنع لتطنيع الطوب والبلوكات لخدمة المشروعات الجديدة المعتزم إنشاؤها بالمنطقة.



وأضاف: المصنع سيقام على مساحة فدانين، وسيشمل خطى إنتاج، ومن المخطط بدأ العمل فى المصنع بخط واحد، وسيتم تركيب اﻵخر بداية النصف اﻷول من العام المقبل.



وكشف مدين فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن التكلفة اﻹجمالية للمصنع تقدر بـ8 ملايين جنيه، من بينها 3 ملايين جنيه تكلفة إنشاء الخط الثانى بشهر يونيو 2019، موضحًا أن التكلفة تنقسم ما بين التمويل الذاتى والتمويل البنكى، ضمن مبادرة المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبأسعار فائدة منخفضة.



وأشار إلى أن طوبلاط تعمل خلال الفترة الراهنة على الحصول على التراخيص اللازمة ﻹنشاء المصنع، متوقعًا الانتهاء منها قبل منتصف العام الحالى، وتابع: أن مدة اﻹنشاء قد تستغرق من 3 إلى 4 شهور من تاريخ البدء عقب الحصول على التراخيص.



ولفت إلى أن شركته تتفاوص مع شركة صينية ألمانية للحصول على خطوط اﻹنتاج اللازمة.



وانتقل للحديث عن مصنع طوبلاط الآخر فى منطقة أبو رواش، قائلاً: نعتزم إضافة خط إنتاج بالمصنع، ومن المرجح أن يبدأ فى شهر أبريل المقبل.



يذكر أن "طوبلاط" حققت نتائج مالية مميزة وفق القوائم المالية للفترة من يناير وحتى سبتمبر؛ حيث بلغ مجمل إيراداتها 29.7 مليون جنيه بزيادة %32 على نفس الفترة لعام 2016، فيما بلغ مجمل ربحها 5.7 مليون جنيه، بزيادة %62 على الفترة نفسها من العام الماضى، وصافى أرباح قدره 3.2 مليون جنيه، بزيادة %46 على الفترة نفسها لعام 2016.



وتعمل شركة «طوبلاط» فى مجال تصنيع طوب وبلوكات أسمنتى إلى جميع المقاسات وإنترلوك أرضيات الأرصفة والشوارع، إضافة إلى تصنيع بلاط موزايكو وبلاط تيرازو للأرضيات، ويبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه، وتُعد إحدى الشركات التابعة لشركة العربية للاستثمارات والمملوكة لها بنسبة %99، والتى تمتلك حصصًا بمجموعة من الشركات فى قطاعات متنوعة من ضمنها شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، ورواج للتجارة، كهروميكا للمقاولات والصعيد للتأجير التمويلى.