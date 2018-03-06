الجارحي: اختيار البنوك المرتبة لسندات باليورو خلال أسبوعين

عمرو الجارحي ، وزير المالية

خالد بدر الدين:



أعلن عمرو الجارحي وزير المالية لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستختار خلال أسبوعين البنوك المرتبة لإصدار السندات المقومة باليورو المتوقع طرحها بين مليار و1.5 مليار يورو خلال أبريل المقبل.



وأضاف الجارحي لرويترز: سنخرج في جولة ترويجية بعدة دول أوروبية في أبريل المقبل.



وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45% إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وبلغ احتياطي البلاد من النقد الأجنبي 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير وهو مستوى قياسي غير مسبوق.



وتعكف حكومة مصر على تنفيذ إصلاحات سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإفلاس.