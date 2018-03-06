البورصة تواصل تسجيل القمم التاريخية

البورصة المصرية

❏ «Egx30»يصعد بنسبة %1.22.. و36.4 مليار جنيه مكاسب رأسمالية



مصطفى طلعت



واصلت مؤشرات البورصة المصرية طرق القمم التاريخية، بدعم مشتريات المستثمرين المحليين والعرب، وانتعاشة فى الأسهم القيادية، على رأسها البنك التجارى الدولى.



سجل المؤشر الرئيسى egx30 أعلى مستوى إغلاق يومى فى تاريخه، بعد صعوده %1.22 ليصل إلى 15709 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70، بنسبة %1.22، عند مستوى 875 نقطة، بينما صعد المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.12 % ليغلق عند 2131 نقطة.



بلغت قيم التداول بجلسة الإثنين 1.4 مليار جنيه على الأسهم فقط، وارتفع 78 سهمًا، من إجمالى 183 سهمًا تداول عليهم، حين هبطت أسعار 77 سهمًا، وتبقت 28 دون تغيير.



ارتفع رأس المال السوقى لأسهم الشركات 36.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 928.9 مليار جنيه، مقابل 892.5 مليار، خلال إغلاقات جلسة الأحد، هو أعلى مستوى صعود فى تاريخ السوق.



تصدر سهم الشرقية للدخان تداولات السوق بقيمة 177.3 مليون جنيه، بعد ارتفاعه %1.6، كما ارتفع سهم البنك التجارى الدولى %1.5، بتداولات 118 مليون جنيه، وصعد سهم السادس من أكتوبر %5.9، ليصل إلى 22.9 جنيه، كما ارتفع سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير %4.4، ليغلق عند 38.5 جنيه، وبالمثل ارتفع سهم ابن سينا فارما للأدوية %2، ليصل إلى 9.7 جنيه للسهم.



اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 167.3 و12.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى 32.9 و141 و1.4 و4.8 مليون جنيه على التوالى.



ووصف مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون» لتداول الأوراق المالية أداء البورصة بالإيجابى، متوقعاً استمرار صعود السوق إلى مستوى 16200 نقطة.



أوضح أن بعض الأسهم حققت مستويات تاريخية مثل سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الذى أغلق عند 38.5 جنيه وهى أعلى مستويات فى تاريخه، والمستهدف عند 42 جنيهًا.



قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة "الجذور «لتداول الأوراق المالية، إن القوى الشرائية ارتفعت بشكل قوى على أسهم المؤشر الرئيسى، لا سيما أسهم مصر الجديدة للإسكان، وسوديك، والبنك التجارى الدولى.



أشار إلى أن انتعاشة ظهرت فى سهم البنك التجارى الدولى، بعد اعتماد توزيعات الأرباح عن 2017، موضحاً أن استمرار الأداء الجيد لسهم البنك يشير لإمكانية تجاوز المؤشر لمستوى المقاومة الحالى، عند 15700 نقطة، واختبار مستوى 16000 نقطة، فى حين أصبح أقرب دعم عند 15400 نقطة.



يشار إلى أن الجمعية العامة العادية للبنك التجارى أقرت توزيع كوبون نقدى بقيمة جنيه واحد للسهم، وتوزيع سهم مجانى لكل 4 أسهم، مع زيادة رأس مال البنك من 11.7 إلى 14.6 مليار جنيه تمويل من الاحتياطى العام.



أوضح أن أداء المؤشر السبعينى جاء مماثلاُ لأداء المؤشر الرئيسى، وارتفع %1.22، رابحًا 10 نقاط، عند مستوى 875 نقطة، واقترابه من مستوى المقاومة المهم عند 878 نقطة.



لفت إلى أن تمكن مؤشر الشركات الصغيرة من تجاوز مستوى 864 نقطة، يفتح الطريق أمام تحقيق مستويات جديدة، تصل إلى 900 نقطة على الأجل القريب.