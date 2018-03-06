البنك العقارى يضخ 200 مليون جنيه لأملاك للتمويل والاستثمار

البنك العقارى المصرى العربى

❏ عمرو كمال: السيولة تذهب لمحفظة التمويل العقارى لمدة 3 سنوات



محمد سالم



وافق البنك العقارى المصرى العربى، على ضخ تسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون جنيه، لصالح شركة «أملاك» للتمويل والاستثمار المملوكة بالكامل لمجموعة «أملاك» الإماراتية المتخصصة فى التمويل العقارى.



و تأسست «أملاك» عام 2007 كأول توسع خارجى للمجموعة الإماراتية ، ويبلغ رأسمالها حاليا نحو 125 مليون جنيه.



وقال عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى - فى تصريحات لـ «المال» - إن التمويل الجديد يصل إلى 3 سنوات ومن الممكن تجديده، وسيتم الاستفادة منه فى تمويل محفظة الشركة فى التمويل العقارى، المقرر زيادتها خلال الفترة المقبلة، مع سعيها إلى التوسع فى الإسكان التعاونى.



وأشار إلى أن التمويل يأتى فى إطار توجهات البنك للتوسع فى ضخ القروض لكل الشركات، سواء الصغيرة أوالمتوسطة أو الكبيرة، بغرض دعم محفظة الائتمان والاستغلال الأفضل للسيولة وتحسين معدلات الربحية.



وكشف عن ارتفاع محفظة القروض بنحو 3 مليارات جنيه، منذ تولى مجلس الإدارة الجديدة للبنك مطلع سبتمبر الماضى، لتصل إلى 8 مليارات حاليا، مقابل 5 مليارات نهاية أغسطس الماضى، كما زادت الودائع إلى 28.5 مليار جنيه، مقابل 24 مليارا بزيادة 4 مليارات خلال الفترة نفسها.



كان حاتم عامر، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى لـ «أملاك للتمويل والاستثمار » كشف - فى تصريحات لـ«المال» منتصف نوفمبر الماضى - عن تبنى إستراتيجة توسعية، وخطة خمسية تهدف إلى زيادة قاعدة العملاء، وتنويع محفظة الشركة العقارية، وإدخال منتجات جديدة ومبتكرة والقفز بمعدلات الربحية، بالإضافة إلى تأهيل الموظفين والكوادر والعمل على زيادة قدراتهم بصورة دورية، بما يتناسب مع متطلبات السوق والاستعانة بموظفين جدد.



وتسعى «أملاك» إلى زيادة حجم محفظتها خلال 2018 بحوالى 225 مليون جنيه، ليصل إجمالى محفظة التمويل العقارى إلى 675 مليونا، تبعا لتصريحات «عامر»، والتى أشار فيها إلى سعى الشركة للدخول، والمشاركة ضمن مبادرة البنك المركزى، لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تبدأ من 5 - %7 لمحدودى الدخل، ومن 8 إلى %10.5 لمتوسطى الدخل أواخر الربع المالى الحالى، متوقعا مساهمة الشركة فى توفير تمويل بقيمة 60 مليون جنيه، ضمن المبادرة خلال العام الأول.