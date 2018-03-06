بي بي آي تخطط لإنشاء جامعة باستثمارات 30 مليون دولار

مصطفى طلعت:





يخطط تحالف استثمارى، تقوده شركة «بى بى آي» القابضة للاستثمارات المالية، لتدشين جامعة خاصة خارج محافظة القاهرة، باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار.





وقال عمر اللبان، مدير الاستثمار بشركة «بى بى آى بارتنرز»، إن التحالف يضم مستثمرين محليين بقيادة شركته، بجانب مساهمين أجانب، موضحا أنه من المقرر توقيع مذكرات التفاهم المبدئية بين الأطراف، فى غضون شهر تقريبا، للسير فى إجراءات التنفيذ.





وأشار - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - إلى أن الخطوة المقبلة تتمثل فى استكمال المستندات اللازمة للحصول على قرار جمهورى لإنشاء الجامعة، لافتا إلى أن التحالف الاستثمارى، يستهدف الاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال الجامعات بالقارتين الأوروبية والأمريكية.





وأوضح أن قانون التعليم الجديد يشترط توقيع اتفاقيات مبدئية بين التحالفات الراغبة فى تدشين الكيانات التعليمية، وجامعات خارجية ذات مستوى عال، لنقل الخبرات العالمية لمصر.





وأشار إلى أن «بى بى آى بارتنرز»، تعتزم استثمار ما بين 100 - 120 مليون دولار، خلال العام الحالى، فى قطاعات التعليم والطاقة المتجددة والغذاء والصحة.





يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على نشرة طرح «بى بى بارتنرز» فى البورصة بواقع 38.1 مليون سهم تمثل شريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية ذات الملاءة، بالإضافة إلى 5 ملايين سهم لشريحة الطرح العام، بسعر 10.75 جنيه للسهم، شاملا مصاريف إصدار 12.5 قرش، ويبدأ اليوم وحتى 25 مارس الجارى، تلقى الاكتتاب فى الطرح الخاص، فيما يتم فتح باب الطرح العام من «13 - 25» مارس، تاريخ غلق باب الاكتتاب.





و اختارت «بى بى بارتنرز» شركة «سيجما كابيتال» مديرا للطرح بالبورصة، ومكتب زكى هاشم وشركاه، للاستشارات القانونية، مستشارا قانونيا، وشركة «جراند ثورنتون» للاستشارات المالية، مستشارا ماليا مستقلا لتحديد القيمة العادلة.





وتضم محفظة استثمارات «بى بى آى» كلا من شركات «مدينة نصر للإسكان»، و«جيزة سيستمز»، و«توتال مصر»، و«ابتكار» للتمويل الاستثمارى، بالإضافة إلى الشراكة مع شركة «إنفينتى سولار» للطاقة الشمسية، وكان علاء سبع، الشريك والمؤسس بالشركة، قد كشف - فى حوار سابق لـ «المال» – عن تخطيط الشركة لدعم

«ابتكار»، وضخ استثمارات بقطاعى الطاقة والغذاء.





واستحوذت «بى بى آى بارتنرز» عبر «ابتكار» وبالتعاون مع «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية على 60 % من أسهم شركة TBE مصر لحلول وخدمات السداد بقيمة 156 مليون جنيه، و أعلنت فى أكتوبر 2017، إتمام الإغلاق المالى لإنشاء 3 محطات طاقة شمسية، بقدرة إجمالية 130 ميجاوات فى منطقة «بنبان» بأسوان، بتكلفة استثمارية 190 مليون دولار.





ويبلغ رأس المال المرخص به لـ «بى بى آى بارتنرز» 2.4 مليار جنيه، والمصدر والمدفوع 584.4 مليون، موزعا على 116.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.



