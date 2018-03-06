ضخ 4.5 طن خضراوات و17 طن أسماك للشيخ زويد والعريش

شحنات أسماك

محمد مجدى - الصاوى أحمد



ضخت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى، بشمال سيناء، كميات كبيرة من الخضر والسلع الغذائية، بمدن المحافظة، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.



يشار إلى أن مدينة الشيخ زويد، عانت من قلة السلع الغذائية منذ بدء عمليات سيناء 2018، قبل 20 يوما، لتطهير سيناء من الإرهاب.



وقال المهندس عاطف مطر، مدير المديرية، فى تصريحات لـ «المال»، إنه تم توريد 4.5 طن من الخضروات، و17 طن أسماك طازجة ومجمدة إلى مدينتى الشيخ زويد والعريش، للطرح فى الأسواق بأسعار مخفضة.



وأشار إلى أن تلك السلع الغذائية تم توفيرها عبر الجهات التابعة لوزارة الزراعة، ومن بينها الهيئة العامة للثروة السمكية.



فى السياق ذاته أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لـ «المال»، أنه سيتم خلال شهرين على أقصى تقدير، الانتهاء من إنشاء مزرعة الإنتاج السمكى بقرية الروضة، قائلة: ستكون نموذجاً لمزارع أخرى سيتم إقامتها بالمنطقة، طبقاً لخطة التطوير التى بدأت الدولة فى تنفيذها.



وكان قد تم وضع حجر الأساس للمزرعة السمكية الأولى على أرض الروضة، فى إطار خطة تنميتها، بداية يناير الماضى، ومن المستهدف أن توفر 50 طن سمك سنويا، وتقام بنظام الصوب الزراعية بهدف الحفاظ على درجة حرارة المزرعة من تقلبات المناخ .



من جانبه كلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بطرح كميات من الأسماك عالية الجودة، بأسعار مخفضة، لشمال سيناء، موضحاً فى بيان صحفى أمس، أنه تم إرسال سيارات مبرد تحمل كميات من البلطى نمرة 1، بسعر 20 جنيها، وبورى عالى الجودة، بسعر 34 جنيها للكيلو.



وأشار البيان إلى أنه يجرى تنفيذ خطة تشمل تنمية الإنتاج النباتى، والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلاً عن خدمات زراعية متكاملة لمزارعى سيناء، بالإضافة لمجمعات تنموية زراعية صناعية، بين القرى وبعضها.



وأوضح أنه يجرى أيضا العمل على تطوير المصائد السمكية القائمة، لتعظيم العائد منها، والتوسع فى إنشاء المزارع السمكية فى بعض القرى الساحلية، مثل التلول، وسلمانة، ورمانة بالعريش.

