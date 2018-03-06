الأهلى يدرس تمويل 270 عميلاً بمشروع دار مصر

البنك الأهلى المصرى

❐ سوس: 2.7 مليار جنيه قيمة مشاركة البنك فى مبادرة التمويل العقارى



أحمد الدسوقى



يدرس البنك الأهلى المصرى، ضخ تمويلات جديدة لصالح 270 عميلًا، بمشروع دار مصر، بمدينة العاشر من رمضان خلال الفترة المقبلة.



قال كريم سوس، رئيس مجموعة مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية للأفراد بالبنك، فى تصريح لـ"المال"، إن بنك التعمير والإسكان أرسل ملفات هؤلاء العملاء مؤخرا للأهلى بهدف تمويلهم، مشيرا إلى أن الانتهاء من دراستها خلال شهر على أقصى تقدير.



أكد سوس، أن الملفات تمثل دفعة أولى من إجمالى 5 آلاف وحدة، تم تخصيصها للأهلى بمدينتى «العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر».



قال سوس لـ"المال" فى وقت سابق، إن مصرفه خصص تمويلات تقارب مليارى جنيه فى مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، لأكثر من 5 آلاف وحدة فى عدة مدن جديدة، أبرزها مدينتى "العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر".



يشار إلى أن عدد وحدات مشروع "دار مصر" تبلغ 150 ألف وحدة سكنية، مساحة الوحدة بين 100 و150 م مربع، وينفذ المشروع على 4 مراحل بعمارات سكنية، أرضى و4 أدوار متكررة، وأرضى و5 أدوار متكررة كاملة التشطيب فى أغلب المدن الجديدة، منها الشروق، والعبور، وبدر.



توقع فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، فى تصريحات سابقة، ضخ البنوك لقروض تمويل عقارى تقارب 100 مليار جنيه، فى مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، فى مراحله 4 على مدار الأعوام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن متوسط تمويل كل وحدة داخل المشروع بين 500 و600 ألف جنيه، مؤكدًا أن المشروع يحدث طفرة كبيرة فى مجال التمويل العقارى خلال الأعوام المقبلة.



قال «سوس»، إن مصرفه ضخ تمويلات فى مبادرة التمويل العقارى منذ إطلاقها فى 2014 تمويلات تتعدى 2.7 مليار جنيه، إلى 29 ألف وحدة.



أشار إلى أن مصرفه يحتل المرتبة الثانية بين البنوك المشاركة فى المبادرة، بعد التعمير والإسكان.



تشمل قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى؛ التعمير والإسكان، والأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والاستثمار العربى، والتجارى الدولى «CIB»، والتنمية الصناعية والعمال، والمصرى الخليجى، وبلوم – مصر، والاتحاد الوطنى، و«SAIB» المصرف المتحد، والعقارى المصرى العربى، والعربى الإفريقى الدولى.



أطلق البنك المركزى فى فبراير 2014، مبادرة للتمويل العقارى لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل، بقيمة 10 مليارات جنيه، لتنشيط القطاع بالمصارف بسعر عائد %7 لمحدودى الدخل، و%8 لمتوسطى الدخل.