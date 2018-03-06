تأسيس صندوق مصري سعودي برأسمال 16 مليار دولار

السيسي وبن سلمان 2

أحمد عاشور ونادية صابر:



وقعت كل من القاهرة والرياض عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجال الاستثمار، بينها تأسيس صندوق مصرى سعودى بإجمالى مبلغ 16 مليار دولار لضخ الاستثمارت فى عدد من محافظات مصر.



كان الدكتور عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، قد قال فى تصريحات سابقة، إن الاجتماعات مستمرة بين الجانبين المصرى والسعودى، لتفعيل الصندوق المشترك، وتم الاتفاق على أن تكون استثماراته حكومية.



وأعلن بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتفاقيات التى تم توقيعها أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية الحالية لمصر، تهدف إلى دفع التعاون الثنائى فى القطاع التنموى من خلال المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين.



وأوضح راضى فى بيان رئاسى، أنه سيتم اختيار المشروعات عبر خريطة مصر الاستثمارية التى أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتنسيق مع باقى الوزارات والهيئات الحكومية.



وأضاف راضى أن التعاون بين الدولتين الشقيقتين فى هذا المجال يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادى والاستثمارى على المستوى الثنائى بينهما بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبى البلدين، وكذلك على مستوى المنطقة لخلق تكامل إقليمى تنموى.



فى سياق متصل قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، مخاطبا بن سلمان، خلال زيارته أمس الإسماعيلية، إن مشروع نيوم، الذى أطلقته المملكة سيكون له تأثير كبير وإيجابى على القناة، خاصة مع عبور مواده الخام المستخدمة فى إقامة مصانعه منها.



وكشف عن ارتفاع عائدات يناير وفبراير من العام الجارى إلى 887 مليون دولار، مقارنة مع 771 مليونًا، خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة زيادة %15.



ونقلت وكالة أنباء رويترز أمس، عن مسؤول سعودى، أن مصر تعهدت بالمساهمة بمساحة 1000 كيلو متر مربع بجنوب سيناء لمشروع نيوم.



وأعلن الأمير بن سلمان، عن المشروع فى أكتوبر الماضى، الذى من المقرر أن يمتد على البحر الأحمر، وخليج العقبة، ومصر والأردن، ضمن استراتيجية 2030 التى أطلقها ولى العهد، لإنعاش اقتصاد المملكة.



وتفقد الرئيس السيسى وبن سلمان، مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة المقامة على مساحة 2157 فداناً، بطول 11.3 كيلومتر، بين المجرى الرئيسى والمجرى الجديد لقناة السويس، ثم تفقدا قناة السويس الجديدة، وحركة الملاحة بها، إلى جانب افتتاح منتجع توليب الفرسان، المطل على القناة وبحيرة التمساح.

