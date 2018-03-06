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اقتصاد وأسواق
منظمة GIZ: حجم أعمال التنمية المستدامة عالميًا 2.4 مليار يورو
الثلاثاء 06 مارس 2018 11:21 ص
الاقتصاد العالمي
أخر الأخبار
الاقتصاد العالمي
عمر سالم
قالت فرنشيسكا كوهلير، مستشارة منظمة GIZ الألمانية، إن حجم أعمال المنظمة بالاقتصاد الأخضر يصل لنحو 2.4 مليار يورو.
وأضافت، خلال كلمتها فى مؤتمر عن المناطق الصناعية المستدامة، أن المناطق الصناعية الخضراء تسهم في جذب مزيد من المستثمرين، كما أنها أداة مهمة فى التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن المنظمة قامت بالاستثمار بالمناطق الصناعية الخاصة.
وأشارت إلى أن المنظمة تعمل فى ١٢٠ دولة مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الخاصة والشركات ذات الطابع الدولى، كما تعمل المنظمة فى عدة مجالات، أبرزها الصحة والصرف الصحي والطاقة والتنمية العمرانية والريفية والمناطق الصناعية المستدامة.
وأوضحت كوهلير أن المنظمة تعمل في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمناطق الصناعية المستدامة، وتسعي فى إحداث نقلة فى أنماط العمل الصناعي.
وأكدت أن فكرة المناطق الصناعية المستدامة تقوم بربط عدة أفكار ببعضها، أبرزها الاستدامة والمناطق الصناعية، لاسيما أن الأخيرة ينتج عنها تلوث صناعي وبيئي، مؤكدة أن المنظمة تسهم فى القضاء على تلك التلوثات.
وأوضحت أن المناطق الصناعية المستدامة سيكون لها ميزانيات ومهام محددة وتقوم بتقديم سمات خاصة بالبنية الاقتصادية التحتية من أجل تعظيم الموارد.
وأشارت إلى أن المنظمة ستعقد مؤتمرًا دوليًا سنويًا للمناطق الصناعية المستدامة، موضحة أن هناك صندوقًا خاصًا بالمناطق الصناعية المستدامة، والذى يوفر كل المعلومات عن تلك المناطق عبر عدة دول.
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