EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
الحكومة تعيد طرح مطار رأس سدر بشاطئ أكبر.. والسماح بالتملك
الثلاثاء 06 مارس 2018 11:20 ص
هيئة التنمية السياحية
أخر الأخبار
هيئة التنمية السياحية
أحمد عاشور:
طرحت الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات، وهيئة التنمية السياحية، إقامة مطار دولى ومنتجع سياحى فى رأس سدر، للمرة الثانية على الشركات، بعد فشل الطرح الأول العام الماضى، لعدم تقدم أحد.
وقالت مصادر مطلعة، إن الحكومة استجابت لمطالب المستثمرين وتم تعديل اشتراطات الطرح، بحيث يُسمح للشركات بتملك أراضى المنتجع السياحى الملحق بالمطار الذى تبلغ مساحته 6 كيلومترات مربعة، وذلك بدلاً من التخصيص بنظام حق الانتفاع، طبقاً لاشتراطات قانون تنمية سيناء، الذى يقصر التملك فى الشركات المصرية فقط، بينما سيتم اقامة المطار الذى سيقام على 34 مليون متر مربع، بنظام BOT أي البناء والتشغيل وإعادة التسليم لوزارة الطيران بعد انتهاء مدة الانتفاع المحددة فى الطرح.
وتبعاً للمصادر، وافقت هيئة التنمية السياحية فى الطرح الجديد، الذى سيتم بنظام التأهل أولا، على زيادة طول الشاطئ المخصص للمنتجع السياحى الملحق بالمشروع بنحو نصف كيلو متر، بحيث يصل إلى 1.6 كليو متر.
وسمحت الحكومة للشركات بشراء كراسة التأهيل بقيمة 10 ألاف جنيه فقط، بدلاً من 10 آلاف دولار فى الطرح السابق، على أن يستمر باب شرائها من القابضة للمطارات مفتوحا حتى 15 أبريل المقبل.
تأتى الاشتراطات الجديدة، سواء السماح بالتملك أو زيادة مساحة الشاطئ، تأكيداً لما انفردت به «المال» فى عدد 21 ديسمبر الماضى، تحت عنوان «الحكومة تدرس تخصيص شاطئ عملاق ضمن مشروع مطار راس سدر».
وقال مصدران، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن 4 شركات تقدمت لشراء كراسة التأهيل، وسيتم الإعلان عن المتأهلين بحد أقصى 16 يوليو المقبل، على ان يعقب ذلك الحصول على كراسة الطرح، بدون مقابل.
وأكد مصدر بوزارة الطيران، أن الدولة تعلمت درساً قاسياً من فشل الطرح الأول، ولذا تم الاتفاق على الطرح من خلال مرحلتين، الأولى التأهل للتأكد من الملاءة المالية وضمان الجدية، وبشرط أن يكون للمستثمرين خبرة فى إقامة مشروعات مماثلة، ثم فتح الباب لإقامة وتشغيل المشروع.
كما سمح الطرح الجديد للشركات المحلية المتقدمة للتأهل، بالشراكة مع كيانات عالمية، لزيادة فرصها فى التأهل.
كان المهندس شريف فتحى، وزير الطيران قد قال لـ«المال»، على هامش مشاركته بمؤتمر أفريقيا 2017، بشرم الشيخ، نهاية العام، إنه سيتم مراعاة جميع مطالب المستثمرين لإنجاح الطرح الثانى للمطار، خاصة أن الدولة ليس لديها أى نية حاليا لضخ استثمارات بالمشروع.
يشار إلى أن 16 شركة كانت قد أعربت فى وقت سابق، عن نيتها التنافس على المشروع، من بينها مصر - إيطاليا وحسن علام للإنشاءات، وأوراسكوم للإنشاءات، وحداد جروب، والدولية للمطارات، التى تدير مطار العلمين، وأخيرا بترو جلف مصر.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا