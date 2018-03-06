شركة IDG تنتهى من تطوير 3 ملايين متر للمستثمرين الصناعيين

الأراضى



عمر سالم



قال كريم سعد، رئيس مجموعة التنمية الصناعية "IDG"، إن شركته طورت أكثر من 3 ملايين متر، وتم بيع 95% منها، مشيرا إلى أنها تعمل علي تطوير جزء من محور قناة السويس.



وأضاف خلال مؤتمر بعنوان "المناطق الصناعية المستدامة"، أن دور المطور الصناعى هو عمل بنية تحتية تسهل عملية الاستثمار الأجنبى، لافتا إلى أن هناك شركات هندسية وضعت معنا خطط وخرائط لخدمة المستثمرين الصناعيين، مؤكدا أن السوق فى مصر يحاجة إلى مزيد من التدريب.



وأشار إلى أنه على مدار خمس سنوات تم تدريب 5 آلاف شخص فى كل المناطق، وتعمل الشركة على توسيع قاعدة التدريب لدينا فى بورسعيد والصعيد أيضا وتعمل بشكل واضح لحل مشكلات المستثمرين الصناعيين.