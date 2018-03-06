درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 6 مارس

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس دافئ على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها غربية معتدلة على كافة الأنحاء .





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية .



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 30

وسط الدلتا 20 30

الإسكندرية 13 24

بلطيم 15 23

مطروح 12 23

السلوم 11 27

سيوة 15 29

بورسعيد 17 23

دمياط 16 22

العريش 15 26

رفح 12 25

الإسماعيلية 17 31

السويس 18 30

رأس سدر 17 28

نخل 11 32

نويبع 19 28

طابا 15 29

كاترين 13 26

الطور 18 30

شرم الشيخ 18 28

الغردقة 17 27

مرسى علم 19 27

الفيوم 18 32

بنى سويف 18 32

المنيا 16 32

أسيوط 17 33

سوهاج 16 33

قنا 19 34

الأقصر 16 34

أسوان 17 35

أبوسمبل 15 34

الوادى الجديد 13 36

شلاتين 19 31

ابو رماد 19 29

راس حدربة 20 29

حلايب 21 29