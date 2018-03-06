المبعوث الأمريكي بشأن قطر يغادر القاهرة

وكالات:



غادر المبعوث الأمريكي بشأن قطر، الجنرال أنتوني زيني، والوفد المرافق، مطار القاهرة الدولي، مساء الاثنين، على متن طائرة خاصة، بعد زيارة استغرقت عدة ساعات استقبله خلالها وزير الخارجية، سامح شكري.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري طرح على المبعوث الأمريكي شواغل مصر والدول الداعية لمكافحة الإرهاب حيال استمرار الدور السلبى الذي قامت به قطر في رعاية الإرهاب والتطرف سواء ماديًا أو من خلال توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، ونشر خطاب الكراهية والتحريض، بالإضافة إلى ما تم رصده من تدخلات لها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يهدد السلم المجتمعي بهذه الدول ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي العربي ككل.