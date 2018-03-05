عايدة رياض مشغولة بربع رومي ونسر الصعيد وتعتذر عن بركة

أحمد حمدي







علمت "المال" أن الفنانة عايدة رياض اعتذرت في اللحظات الأخيرة عن مسلسل بركة الذي يقوم ببطولته النجم عمرو سعد في رمضان القادم دون إبداء اي أسباب واضحة للاعتذار عن العمل.





وتقوم عايدة الأيام الحالية بتصوير مشاهدها في مسلسل ربع رومي مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر وكذلك مسلسل نسر الصعيد مع النجم محمد رمضان.





وتصور عايدة بعض مشاهدها الساعات الماضية امام محمد رمضان في نسر الصعيد في منطقة المنصورية وتقوم فيه بدور زوجة عم زين الذي يقوم بدوره رمضان في المسلسل وهي المرة الاولى التي يجمعها تعاون فني معه.



