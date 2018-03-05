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ثقافة وفنون
عايدة رياض مشغولة بربع رومي ونسر الصعيد وتعتذر عن بركة
الإثنين 05 مارس 2018 11:43 م
الفنانة عايدة رياض
أخر الأخبار
الفنانة عايدة رياض
أحمد حمدي
علمت "المال" أن الفنانة عايدة رياض اعتذرت في اللحظات الأخيرة عن مسلسل بركة الذي يقوم ببطولته النجم عمرو سعد في رمضان القادم دون إبداء اي أسباب واضحة للاعتذار عن العمل.
وتقوم عايدة الأيام الحالية بتصوير مشاهدها في مسلسل ربع رومي مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر وكذلك مسلسل نسر الصعيد مع النجم محمد رمضان.
وتصور عايدة بعض مشاهدها الساعات الماضية امام محمد رمضان في نسر الصعيد في منطقة المنصورية وتقوم فيه بدور زوجة عم زين الذي يقوم بدوره رمضان في المسلسل وهي المرة الاولى التي يجمعها تعاون فني معه.
نسر الصعيد، يقوم ببطولته درة وعائشة بن احمد وسيد رجب وانتاج جمال العدل واخراج ياسر سامي.
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