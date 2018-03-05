التعادل اﻹيجابي يحسم موقعة اﻹنتاج الحربي والداخلية

على المصرى



أقتنص فريق الكرة بنادي اﻹنتاج الحربي، نقطة من ضيفه الداخلية، بتعادلهما بهدف لكل فريق، فى ختام لقاءات اليوم الأول للأسبوع الثامن والعشرون، من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، والتى أقيمت بين الفريقين على ستاد السلام.



تقدم الداخلية بهدف في الربع ساعة اﻷولي من اللقاء، عن طريق أحمد مصطفي "لالا"، في الدقيقة 13، بتمريرة سحرية من ناصر منسي، ليضعها في شباك عامر عامر حارس اﻹنتاج الحربي، قبل أن يتعادل الإنتاج الحربي من عن طريق معاذ الحناوي في الدقيقة 65.



شهدت المباراة واقعتي طرد، من قبل إبراهيم نور الدين حمم اللقاء، اﻷولي لخالد قمر مهاجم اﻹنتاج الحربي، بعدما حصل علي إنذار ثاني في الدقيقة 48، عقب حصوله علي اﻷولي في الدقائق اﻷخيرة من عمر الشوط اﻷول، ليكمل الفريق العسكري اللقاء بعشرة لاعبين.

وبعدها بسبع دقائق فقط، يشهر حكم اللقاء، الكارت اﻷحمر مجددا، ولكن هذا المرة في وجه أحمد بحبح لاعب الداخلية، في الدقيقة 55، عقب حصوله على البطاقة الصفراء اﻷولى قبلها بـ11 دقيقة فقط.



بهذا التعادل، يحافظ اﻹنتاج الحربي علي تواجده في المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 38، بينما قفز رصيد الداخلية للنقطة31، ويظل في المركز الثالث عشر، لحين نهاية لقاءات الجولة.