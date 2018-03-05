هبوط 5 بورصات بقيادة الدوحة ومكاسب لمصر

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة مصر وهبطت مؤشرات 5 بورصات تصدرتها الدوحة لتسجل أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين.



وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية كسب أكثر من 1.2 % ليتجاوز 15709نقطة وارتفع مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.6 % ليصل إلى حوالى 6806 نقطة بينما زاد مؤشر سوق مال أبوظبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند حوالى 4610 نقطة.



وسجلت أسواق الأسهم الخليجية أداء ضعيفا عند الفتح، متأثرة بهبوط البورصات الآسيوية حيث تخارج المستثمرون من بعض الأسهم وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية بسبب حرب التصريحات بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب و الاتحاد الأوروبى وأيضا الصين ربما تضر بالنمو العالمى.



وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 3.16 % لينزل إلى حوالى 8454 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة صناعات قطر 7.8 % وسعر سهم شركة أريد للاتصالات 4.1 % .



وأغلق سهم صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة (كيو.إي.تي.إف)، وهو أول صندوق مؤشرات مدرج في بورصة قطر، منخفضا 1.6 % في اليوم الأول لتداوله بعد أن جمعت شركة أموال القطرية للاستثمار أموالا للصندوق الذي يتتبع مؤشر بورصة قطر، الذي يقيس أكبر 20 شركة مدرجة في البلاد من حيث القيمة السوقية والسيولة.



وتراجع مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.4 % ليصل إلى حوالى 1375 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.3 % لينخفض إلى 4988 نقطة.



وخسر مؤشر سوق مال دبى العام حوالى 0.17 % ليسجل حوالى 3207 نقطة بينما هبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.03 % ليستقر عند حوالى 7367 نقطة مع تراجع أسهم شركات خدمات الاتصالات والرعاية الصحية.