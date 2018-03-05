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استثمار
الرئاسة: صندوق مصري سعودي برأسمال 16 مليار دولار
الإثنين 05 مارس 2018 09:05 م
السيسي وبن سلمان
أخر الأخبار
السيسي وبن سلمان
للاستثمار بعدد من المحافظات
المال- خاص
أعلنت الرئاسة مساء يوم الاثنين، عن تأسيس تأسيس صندوق استثماري مصرى سعودى بإجمالي مبلغ 16 مليار دولار لضخ الاستثمارت السعودية في عدد من المحافظات.
جاء ذلك في بيان للسفير ، بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية
وأوضح راضي، أن التوقيع تم في إطار زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الحالية لمصر.
وأوضح أنه سوف يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية التى أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتنسيق مع باقى الوزارات والهيئات الحكومية، وفق المتحدث
وأشار المتحدث إلى أنه تم التوقيع أيضا على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين للتعاون المشترك فى إقامة المشروعات الاستثمارية، وكذلك في مجال حماية البيئة والحد من التلوث.
وذكر المتحدث الرسمى أنه تم التوقيع عليها فى مجال الاستثمار تهدف إلى دفع التعاون الثنائي فى القطاع التنموي من خلال المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين.
وأضاف السفير، بسام راضي أن التعاون بين الدولتين الشقيقتين فى هذا المجال يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادى والاستثمارى علي المستوي الثنائي بينهما بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير علي شعبي البلدين، وكذلك علي مستوي المنطقة لخلق تكامل إقليمي تنموي.
ووصل بن سلمان القاهرة في زيارة لمدة 3 أيام بدأت الأحد
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