2.875 مليار دولار إجمالي قروض المصرية للتكرير

المصرية للتكرير

- تغطية 30 - 50% من المنتجات البترولية المستوردة محليًّا



كتب- المرسي عزت



قال مصطفى الرملي، الرئيس التنفيذي للشئون المالية للشركة المصرية للتكرير: إن إجمالي القروض التي حصلت عليها الشركة بلغ 2 مليار و875 مليون دولار.



وأضاف الرملي في تصريحات خاصة لـ"المال" أن إجمالي الأقساط المؤجلة بلغ 270 مليون دولار كانت من المنتظر تسديدها في 2017، إلا أن تأخر الإنشاءات تسبب في تأجيلها، وبدء سدادها في يونيو من عام 2019.



ولفت الرملي إلى أن القسط يبلغ 90 مليون دولار، ويتم السداد كل 6 أشهر، مشيرا إلى أن القروض سيتم تسديدها على مدار 17 عاما.



وأضاف أن القروض موزعة بواقع 900 مليون دولار من جهات ومؤسسات يابانية، تتضمن البنك الياباني للتعاون الدولي، وشركة نيكسي لتنمية الصادرات.



وأشار إلى أن القروض تم الحصول عليها من البنك الكوري لتنمية الصادرات بواقع 800 مليون دولار، وأيضا بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 450 مليون دولار.



كما حصلت الشركة المصرية للتكرير على مبلغ 200 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، مضيفا أن هناك قروضا من المقاول الرئيسي للمشروع، بلغت ما يقرب من 500 مليون دولار، بالإضافة إلى 25 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي.



وأكد دكتور محمد سعد إبراهيم، العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير، أن إجمالي المنتجات التي ستتيحها الشركة تصل إلى 4.7 مليون طن منتجات بترولية.



ولفت سعد إلى أن المنتجات موزعة بواقع مليون طن بنزين بعد الخلط، و600 ألف طن وقود طائرات، و2.3 مليون طن سولار ومنتجات أخرى.



ولفت سعد إلى بدء التشغيل التجريبي للمشروع الربع الثالث العام الحالي، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي نهاية نفس العام.



وأوضح سعد أن إنتاج المشروع سيوفر ما يترواح بين 30 إلى 50% من المنتجات البترولية المستوردة سنويا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع المصرية للتكرير 4 مليارات و270 مليون دولار.



يشار إلى أن هيكل ملكية الشركة المصرية للتكرير يتوزع بواقع 69.2% للشركة العربية للتكرير، و30.8% للهيئة المصرية العامة للبترول، وستطرح الشركة المصرية للتكرير منتجاتها عبر الهيئة العامة للبترول.