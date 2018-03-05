أجندة الأحداث السياسية... يتصدرها زيارة السيسي وبن سلمان الأزهر

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



تشهد أجندة الأحداث السياسية غدا الثلاثاء عددا من الأحداث بينها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان أعمال ترميم الجامع الأزهر



رئاسة الجمهورية



يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، غدًا الثلاثاء، أعمال ترميم الجامع الأزهر، التي استغرقت أكثر من ثلاث سنوات، وتعد من أكبر وأوسع عمليات الترميم والتطوير التي شهدها الجامع الأزهر على مر تاريخه الذي تجاوز الألف عام ، وشملت عملية الترميم، التي تمت بمنحة من خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، تغيير وتحديث البنية التحتية للجامع الأزهر بشكل كامل، بما في ذلك الأرضيات والفرش وشبكات الإضاءة والمياه والصرف والإطفاء والتهوية والصوت، وذلك وفقا لأحدث المعايير العالمية، وبخامات تماثل المستخدمة في الحرم المكي .

البرلمان



كشفت مصادر برلمانية، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، سيزور مجلس النواب، غدا الثلاثاء ، في إطار زيارته لمصر التي بدأها اليوم ، وأوضح اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أنه لم يتم إبلاغهم من الأمانة العامة بشأن هذه الزيارة حتى الآن، إلا أنه كان هناك أنباء حول زيارته للمجلس ، جدير بالذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، قد زار مقر البرلمان خلال زيارته لمصر العام قبل الماضي .

وزراء وحكومة



يلتقي غدًا الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضباط كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة ، ويلقي الوزير محاضرة تحت عنوان "دور وزارة الأوقاف في المواجهة الفكرية للأفكار المتطرفة وآثارها على أمن واستقرار المجتمع .

محاكمات





تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، الدعوى المقامة من المحامي محمد فهمي بهي الدماطي، وكيلا عن أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي يقضي عقوبة السجن، ضد وزير الداخلية بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة ، وحملت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، وطالبت الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم في السجن ، وذكرت الدعوى، أن قرار "الداخلية" يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، والدستور المصرى وقانون السجون .





أحزاب وحركات ونقابات



يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، لقاء بعنوان "الإعلاميون وتعزيز ثقافة المواطنة" تنظمه لجنة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس، ومقررها الدكتور سمير مرقص، تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشِعب واللجان الثقافية بالمجلس، وذلك يومي 6 و7 مارس الجارى من الساعة 9.30 ص وحتى 5 م ، يتضمن اليوم الأول عدة جلسات نقاشية، ويشارك في الجلسة الافتتاحية الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفى نبيل زكى، بجريدة الأخبار ورئيس مجلس إدارة جريدة الأهالى .



ينظم اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والأميرية، مؤتمرًا جماهيريًا، غدا الثلاثاء ، في إطار حملة "بدل ما تقعد في بيتك.. إنزل شارك واحمي بيتك"، وذلك بمشاركة جمعية "من أجل مصر" بالزيتون، وأمانتي حزب "المصريين الأحرار"، بالزيتون، والأميرية ، ويشارك بالمؤتمر، السياسي الكبير الدكتور محمد أبو گلل، مسئول الشئون العربية في تيار الحكمة الوطني العراقي، ليلقي الضوء على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، والأضرار التي ستقع على مصر من جراء عدم المشاركة .



تنظم حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، الثلاثاء القادم بقاعة إيفنتك بالزقازيق بمحافظة الشرقية مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية ثانية، بحضورالدكتور محمد سليم منسق عام الشرقية،والمهندس سامى نصر الله منسق جنوب الشرقية،والدكتور محمود مصيلحى منسق العمل الجماهيرى، والدكتورة ملاك جمعة منسق عام المرأة،وأشرف الدوكار منسق عمال الشرقية، ورانيا الشوبكى منسق إعلام المرأة بالشرقية وبحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالشرقية .



يعقد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، غدا، مؤتمرا جماهيريا في كفر الشيخ، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر مارس الحالي ، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من أعضاء وقيادات الحزب بكفرالشيخ، إلى جانب أهالي المحافظة وعدد من نواب البرلمان والشخصيات العامة وبعض رموز الفن والرياضة .



ينطلق غدا، الثلاثاء، مؤتمر "من أجل صحافة بيانات متعمقة"، الذى تنظمه شبكة صحفيى البيانات العرب، ومن المقرر أن يستمر فى الفترة ما بين 6 إلى 8 مارس الجارى، بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة ، وتستهدف الشبكة من خلال مؤتمرها، مشاركة أساسيات صحافة البيانات مع الصحفيين العرب، وتشجيعهم على إنتاج قصص صحفية مدفوعة بالبيانات، والمشاركة فى المسابقات الدولية المعنية بصحافة البيانات، فضلًا عن الخروج بمحتوى تعليمى من خلال المحاضرات والجلسات التى يعقدها المؤتمر



، ومن المُقرر أن يناقش المؤتمر مفهوم الصحافة المتعمقة، وجمع البيانات وتنظيفها واستخراجها والتحقق منها، وكيفية استخدام جداول جوجل وعرض الموضوعات الصحفية بطريقة تفاعلية، فضلًا عن تناول موضوعات أخرى مثل مبادئ الإحصاء والرياضيات والتكويد وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، إذ يضم المؤتمر ما يقرب من 30 جلسة تنعقد بالتوازى، يحاضر فيها ما يقرب من 50 متحدثا من مختلف دول العالم، ويشارك بالحضور أكثر من 300 شخص من مصر ومختلف الدول العربية .



تبدأ غدا فعاليات مبادرة مجتمعية بعنوان (مصر جميلة رغم التحديات.. خليك فاكر) للرد على الشائعات والأكاذيب ومحاولات الإساءة للدولة المصرية، وعملية الانتخابات الرئاسية الحالية، من جانب بعض وسائل الإعلام الأجنبية، والمنظمات غير الحكومية التي تتخذ مواقف معادية للدولة، وتسعى للإساءة إلى مصر أمام الرأى العام فى الداخل وصورة مصر في الخارج



و يشارك فى المبادرة المجتمعية التطوعية المستقلة عدد من الإعلاميين والشباب والأكاديميين، باعتبار دعم الدولة واجبا وطنيا في ظل الظروف الصعبة التي تواجه مصر في معركة التنمية ومعركة تطهير سيناء من الإرهاب، وحجم الأكاذيب ضدها في الخارج



جامعات



ينظم مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية في مصر، فعاليات المؤتمر الثالث للمركز بعنوان: ( التراث الاخضر، فرص، تغيير، تحدي ) وذلك يوم ٦ مارس الجاري، بمقر الجامعة، بمدينة الشروق



، يشهد فعاليات المؤتمر عدد من كبار رجال الدولة، ومحافظ القاهرة، ويشارك في فعالياته، د. فاروق الباز ، و المعماري العالمي راسم بدران، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، د. خالد الذهبي مدير مركز بحوث البناء والاسكان، د. محمد يوسف وزير التعليم الفني سابقا، د. حاتم عودة المعهد القومي للفلك ،



ويشارك في المؤتمر، د. ديفيد جرين وود جامعة نورث امبريا، د. كريس جورس جامعة ليدز بريكت، د. ستيف جرتني جامعة ليدز،د. محمد جمال جامعة تونتهام ترنت، د. جيهان سليم جامعة ليدز،، د. حسام الوعر جامعة داندي



كما يشارك في فعاليات المؤتمر، أكثر من 60 بحثًا علميًا، من المؤسسات والهيئات الدولية والوطنية ، ويعد المؤتمر فرصة كبيرة لدراسة التجارب العالمية، والاستفادة منها، ومن خبرات العلماء، بجميع أنحاء العالم، لدعم التراث المصري والحفاظ عليه .





تعقد كلية القرآن الكريم بطنطا التابعة لجامعة الأزهر، غدا، ندوة علمية تحت عنوان "قراءة في الفكر الدواعشي" يحاضر فيها الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين بالقاهر سابقا في تمام العاشرة صباحا ، وأكد بيان صادر عن الكلية، أن الندوة تأتي في إطار الموسم الثقافي الذي تعقده وحرص من إدارة الكلية على توعية الشباب لخطورة الانحراف إلى الأفكار المتطرفة .







