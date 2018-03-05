موبكو: مجلس الإدارة لم يناقش توزيعات الأرباح على المساهمين

شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو

رجب عزالدين



قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو" إن مجلس إدراتها المنعقد أمس الأحد لم يحدد توزيعات الأرباح على المساهمين تاركا ذلك للمناقشة فى الجمعية العامة للشركة المقرر انعقادها يوم 31 مارس القادم.



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 675 مليون جنيه خلال العام المنتهى 31 ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 710 مليون جنيه تقريبا خلال 2016.



وقالت الشركة إن أرباح عام 2017 تتضمن مبلع 84.1 مليون جنيه فروق ترجمة الأرصدة بالعملات الأجنبية بالاضافة الى الالتزام الصادر لصالح شركة السويس بمبلغ 202.5 مليون جنيه .



وارتفعت مبيعات الشركة خلال 2017 إلى 7.4 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه خلال 2016.