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اتصالات وتكنولوجيا
مستشار وزير الاتصالات: 6 شركات تكنولوجيا أعلى قيمة سوقية عالميّا
الإثنين 05 مارس 2018 06:26 م
حسام عثمان
أخر الأخبار
حسام عثمان
قسم الاتصالات
قال الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات، إن العام الماضي شهد وجود 6 شركات تكنولوجيا ضمن قائمة أكبر الكيانات العالمية من حيث القيمة السوقية، وهي آبل ومايكروسوفت وجوجل وأمازون وفيس بوك وعلي بابا .
وأوضح عثمان أن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يحتاج إلي وقت طويل بفضل التطورات التكنولوجية السريعة
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض وطن رقمي، نيابة عن المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات.
واستشهد بتجربة شركة واتس اب والتي بدأت في عام 2009 برأسمال 250 ألف دولار، ارتفع حاليًّا إلي 19 مليارًا، بالإضافة إلي شركة انستجرام، والتي بدأت بنحو 13 موظفًا، وتم بيعها بنحو مليار دولار.
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