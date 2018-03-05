الاستثمار تعتزم تقديم خدمة عقد مجالس إدارات الشركات أونلاين‎

الانترنت

المال- خاص



كشف أحمد بركات مستشار وزيره الاستثمار لقطاع نظم المعلومات عن اعتزام وزارته تقديم خدمات إدارية جديدة للمستثمرين بعد انتهاء مراحل تأسيس الشركات منها عقد اجتماعات مجالس إدارات عادية أو غير عادية.



وأكد بركات أن الاستثمار قطعت شوطا كبيرا خلال المرحلة الماضية في ميكنه خدماتها وقطاعاتها للتيسير علي المستثمرين والذين أصبح بإمكانهم حاليا المضي قدوما في إجراءات التأسيس وسداد الرسوم أونلاين



وأضاف أن الوزاره تقدم أيضا للمستثمر خدمة حجز دورة عبر الانترنت قبل التوجه مباشرة إلى مقرها لمتابعة مسار أوراقه