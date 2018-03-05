المصرية للتكرير: بدء إنتاج مشروعنا الجديد نهاية العام

بترول 1111111111111111

بدء التشغيل التجريبي للمشروع سيبدأ في الربع الثالث من 2018



المرسي عزت



قال محمد سعد إبراهيم العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير إن الشركة ستبدأ التشغيل التجريبي للمشروع الربع الثالث من العام الجاري



وأضاف في مؤتمر صحفي منذ قليل أن البدء الفعلي للانتاج سيكون مع نهاية العام الجاري



وأشار إلى أن إجمالي الانتاج موزع بواقع مليون طن بنزين بعد الخلط، و600 الف طن وقود نفاثات، و2.3 مليون طن سنويا من السولار، و60 ألف طن بوتجاز، وغيرها من المنتجات.



ولفت إلى أن المشروع سيوفر ما يترواح بين 30 إلى 50 ٪؜ من المنتجات البترولية المستوردة وفقا لكل منتج.

