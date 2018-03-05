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طاقة
المصرية للتكرير: بدء إنتاج مشروعنا الجديد نهاية العام
الإثنين 05 مارس 2018 05:38 م
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أخر الأخبار
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بدء التشغيل التجريبي للمشروع سيبدأ في الربع الثالث من 2018
المرسي عزت
قال محمد سعد إبراهيم العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير إن الشركة ستبدأ التشغيل التجريبي للمشروع الربع الثالث من العام الجاري
وأضاف في مؤتمر صحفي منذ قليل أن البدء الفعلي للانتاج سيكون مع نهاية العام الجاري
وأشار إلى أن إجمالي الانتاج موزع بواقع مليون طن بنزين بعد الخلط، و600 الف طن وقود نفاثات، و2.3 مليون طن سنويا من السولار، و60 ألف طن بوتجاز، وغيرها من المنتجات.
ولفت إلى أن المشروع سيوفر ما يترواح بين 30 إلى 50 ٪ من المنتجات البترولية المستوردة وفقا لكل منتج.
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