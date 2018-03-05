اليابانية تتصدر العلامات الأكثر نموا بالشاحنات خلال يناير

مبيعات مرسيدس ورينو وميتسوبيشى تتراجع رغم نمو القطاع



شريف عيسى



أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" احتلال العلامات اليابانية بقطاع الشاحنات صدارة العلامات التجارية الأكثر نمواً خلال يناير من العام الجارى، ممثلة فى سوزوكى، وتويوتا.



واحتلت سوزكى صدارة العلامات التجارية الأكثر نمواً فى مبيعاتها خلال يناير بنسبة 227%، بعد ان تمكنت من بيع 181 وحدة خلال يناير الجارى، مقارنه بأداءها خلال الشهر نفسه من 2017 والذى بلغ 48 وحدة، فيما جاءت تويوتا بالمركز الثانى فى صدارة العلامات التجارية الأكثر نمواً بنسبة بلغت 125%.





واقتنصت شيفورليه المركز الثالث فى صدارة العلامات التجارية الأكثر نمواً بنسبة تصل إلى 70%، فيما جاءت فولفو بالمركز الرابع بـ 63%، فيما استقرت نيسان فى المركز الخامس بعد ان تمكنت من تحقيق نمو بلغ 47%.



وعلى الرغم من نمو قطاع الشاحنات خلال يناير من العام الجارى بـ 20%، إلا ان مبيعات كلاً من مرسيدس، ورينو، وميتسوبيشى تراجعوا خلال هذ الشهر، بنسبة بلغت فى الأولى 24%، اما رينو فانخفض اداءها بـ 33%، فيما هبطت مبيعات ميتسوبيشى بـ 54%، كما أظهر التقرير فشل كلاً من هيونداى، وJMC من بيع اى شاحنة خلال يناير.



واستمرت هيمنة شيفورليه على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الشاحنات الإجمالية بحصة سوقية بلغت 80%، بعد تمكنها من بيع 2022 سيارة خلال يناير، فيما حلت سوزوكى فى المرتبة الثانية، وحصدت نيسان المرتبة الثالثة بإجمالى 85 وحدة.





أما المركز الرابع فكان من نصيب مرسديس، والتى تمكنت من بيع 64 شاحنة، واستحوذت ميتسوبيشى على المركز الخامس بعد تمكنها من بيع 58 وحدة.





يوضوح الجدول الأتى تطور العلامات التجارية الأعلى مبيعاً بقطاع الشاحنات خلال عامى 2017، و2018 :

