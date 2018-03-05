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اتصالات وتكنولوجيا
إيتيدا: قانون حماية البيانات يعزز حريات المواطنين
الإثنين 05 مارس 2018 05:21 م
الانترنت
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الانترنت
المال- خاص
قال الدكتور محمد حجازى، مدير مكتب الملكية الفكرية بإيتيدا، إن قانون حماية البيانات الشخصية به مزايا كثيرة متعلقة بحماية المواطنين وحرياتهم الاساسية فضلا عن أنه سوف يعزز مجال صناعة البيانات والـ"Outsourcing" بشكل كبير.
وأضاف خلال مؤتمر وطن رقمى فى نسخته الخامسة، والذى عقدته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات يقع على عاتقهما مهمة تأهيل المجتمع لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
بينما أكد أحمد السبكى، نائب رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" أن مصر مستعدة للتحول للمجتمع التكنولوجي، والذى سوف يساهم جديا فى جذب الاستثمارات الخارجية، إذ أنه يعتبر مكملا لقانون الاستثمار الاخير الذى اعطى حوافز نسبية لشركات الاتصالات التى تعمل بالمناطق التكنولوجية.
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