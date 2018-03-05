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بورصة وشركات
دراسة: انكماش إنتاج شركات القطاع الخاص مع نمو طلبات التصدير
الإثنين 05 مارس 2018 05:06 م
بنك الإمارات دبي الوطنى
أخر الأخبار
بنك الإمارات دبي الوطنى
دعاء محمود
انكمش معدل الانتاج للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر فبراير، مقارنة بالشهر السابق له وفقاً لتقرير مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني.
وأضاف التقرير أن هذا التدهور جاء بسبب عدم التغير الذي شهده شهر يناير وبالرغم من ذلك فقد كان معدل التراجع ضئيلاً في مجمله، مشيراً إلي أن 18 % من الشركات المشاركة في الدراسة أكدت تراجع الإنتاج خلال الشهر، مقارنة بـ 15 % أشاروا إلى زيادته.
وعن الطلبات الجديدة أكد التقرير أن مؤشر الطلبات المعدل موسميا سجل أعلى من المستوى المحايد (0.50 نقطة) خلال شهر فبراير، وبهذه النتيجة تنتهي سلسلة انكماش استمرت شهرين، كما ارتفع حجم الطلب على السلع والخدمات المصرية من كلاً من المصادر المحلية والأجنبية .
وأشارت الدراسة أيضاً إلى نمو طلبات التصدير الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثاني على التوالي، وكان معدل التوسع متواضعا، لكنه ارتفع إلى أعلى مستوياته في 3 أشهر، وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى قدوم طلبات جديدة إضافية من أوروبا.
وأكد التقرير أن حوالي 10% من الشركات المشاركة في الدراسة أشارت إلي ارتفاع طلبات التصدير الجديدة، مقارنة بـ 6 % أشاروا إلى تراجعها.
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