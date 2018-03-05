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نقل وملاحة
رئيس هيئة السكة الحديد يطمئن على سير حركة القطارات
الإثنين 05 مارس 2018 04:58 م
هيئة السكك الحديدية
أخر الأخبار
هيئة السكك الحديدية
المال- خاص
قام صباح اليوم المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد بجولة مفاجأة تفقد فيها قطارات المناشى.
واستقل كابينة جرار القطار رقم ٦٧٥ المتجه من القاهرة إلى إيتاى البارود لمتابعة حركة مسير القطارات ومناظرة السيمافورات والسكك والمزلقانات ومشغوليه المحطات والتهديات على الخط فى مواقع تجديدات السكك للتأكد من قيام العاملين بالتشغيل والبلوكات والابراج والمحطات والمزلقانات القيام بواجبهم من تنفيذ اجراءات السلامة.
كما شدد رئيس الهيئة بضرورة تواجد القيادات فى مواقع العمل لمتابعة حركة مسير القطارات ومعدلات التنفيذ فى خطط التطوير التى تقوم بها الهيئة فى مجال البنية الاساسية والتى تتضمن تحديث نظم كهربة الاشارات ورفع كفاءة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات طبقا للبرامج الزمنية المحددة .
يأتى ذلك ضمن الجولات المفاجأة لرئيس الهيئة للتاكد من التزام العاملين وطوائف التشغيل بمواقع العمل على خطوط الهيئة المنتشرة على مسنوى الجمهورية وحسن سير العمل وتتفيذ تعليمات ولوائح التشغيل.
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