بدء سداد أول قسط قروض المصرية للتكرير يونيو 2019

المصرية للتكرير

المرسي عزت



قال دكتور محمد سعد ابراهيم العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير إن الشركة ستبدأ تسديد أول قسط من القروض التي حصلت عليها الشركة يونيو من العام القادم



وأضاف في مؤتمر صحفي منذ قليل في مقر الشركة المصرية للتكرير بمسطرد أن إجمالي التمويل من البنوك والمؤسسات العالمية يصل إلى 2 مليار و875 مليون دولار أمريكي



وأشار إلى أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروع المصرية للتكرير يبلغ 4 مليار و270 مليون دولار، موزعة بواقع 2 مليار و875 مليون دولار من البنوك والمؤسسات العالمية والباقي من المساهمين.



ويتوزع هيكل الملكية للشركة المصرية للتكرير بواقع 69.2% للشركة العربية للتكرير، و30.8٪؜ للهيئة المصرية العامة للبترول

