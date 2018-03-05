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بورصة وشركات
بدء سداد أول قسط قروض المصرية للتكرير يونيو 2019
الإثنين 05 مارس 2018 04:45 م
المصرية للتكرير
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المصرية للتكرير
المرسي عزت
قال دكتور محمد سعد ابراهيم العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير إن الشركة ستبدأ تسديد أول قسط من القروض التي حصلت عليها الشركة يونيو من العام القادم
وأضاف في مؤتمر صحفي منذ قليل في مقر الشركة المصرية للتكرير بمسطرد أن إجمالي التمويل من البنوك والمؤسسات العالمية يصل إلى 2 مليار و875 مليون دولار أمريكي
وأشار إلى أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروع المصرية للتكرير يبلغ 4 مليار و270 مليون دولار، موزعة بواقع 2 مليار و875 مليون دولار من البنوك والمؤسسات العالمية والباقي من المساهمين.
ويتوزع هيكل الملكية للشركة المصرية للتكرير بواقع 69.2% للشركة العربية للتكرير، و30.8٪ للهيئة المصرية العامة للبترول
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