ايديميا للحلول الأمنية تستثمر 70 مليون يورو عقب انتخابات الرئاسة‎

حلول أمنية

المال- خاص



تعتزم شركة ايديميا مصر الفرنسية للحلول الأمنية "مورفو سافران سابقا"؛ ضخ 70 مليون يورو استثمارات في عدة مجالات عقب الانتخابات الرئاسية.



وقال حسام نبيل مسئول العلاقات الحكومية بالشركة؛ إن الشركة بدأت الاستثمار في مصر بنحو 100 مليون جنيه؛ وتمتلك 102 موظفا في مجال الحلول الأمنية.



وأضاف أن الشركة نفذت مشروعات بناء قواعد بيانات رقم قومي بكل من الهند وكينيا ودبى خلال الفترة الماضية.



وأكد على أن تطبيق مشروع الفيزا الإلكترونية الذي تم إطلاقه خلال فعاليات معرض ومؤتمر كايرو أي سي تي 2017 ساهم في ضخ المزيد من العملة الصعبة في مصر منذ تطبيقه.