الوطنية للذرة يوصى بعدم توزيع أرباح على المساهمين لعام 2017

الوطنية للذرة 556

رجب عزالدين



قالت شركة الوطنية لمنتجات الذرة إن مجلس إدارتها المنعقد أمس الأحد قد أوصى بعدم توزيع أرباح عن عام 2017.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تلك التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى 28 مارس الجارى .



كما وافق المجلس على الاستمرار فى تدعيم الاحتياطى القانونى بنسبة 5% من أرباح العام تمهيدا للعرض على الجميعة العامة العادية.



وارتفعت أرباح الشركة إلى 146 مليون جنيه خلال العام المنتهى 31 ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 12.6 مليون جنيه خلال 2016 بزيادة هائلة قدرها 133.2 مليون جنيه .

