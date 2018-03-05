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بورصة وشركات
البنك التجارى الدولى يعلن عن توزيع نقدى على الأسهم
الإثنين 05 مارس 2018 03:12 م
مقراً لثانى فروع البنك التجارى الدولى بسوديك وست
أخر الأخبار
مقراً لثانى فروع البنك التجارى الدولى بسوديك وست
رجب عزالدين
أعلن البنك التجارى الدولى عن توزيع نقدى بقيمة جنيه للسهم، يبدأ صرفه اعتبارا من 22 مارس الحالى.
وقال البنك فى بيان للبورصة المصرية، إن انتقال الحق فى التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة الإثنين 19 مارس.
وارتفعت أرباح البنك إلى 7.5 مليار جنيه خلال العام المنتهي ديسمبر 2017، مقابل صافى أرباح 6 مليار جنيه خلال 2016.
ويبلغ رأسمال البنك الحالي 11.62 مليار جنيه، موزعاً على 1.16 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
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