البنك التجارى الدولى يعلن عن توزيع نقدى على الأسهم

مقراً لثانى فروع البنك التجارى الدولى بسوديك وست



رجب عزالدين



أعلن البنك التجارى الدولى عن توزيع نقدى بقيمة جنيه للسهم، يبدأ صرفه اعتبارا من 22 مارس الحالى.



وقال البنك فى بيان للبورصة المصرية، إن انتقال الحق فى التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة الإثنين 19 مارس.



وارتفعت أرباح البنك إلى 7.5 مليار جنيه خلال العام المنتهي ديسمبر 2017، مقابل صافى أرباح 6 مليار جنيه خلال 2016.



ويبلغ رأسمال البنك الحالي 11.62 مليار جنيه، موزعاً على 1.16 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.