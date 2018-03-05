البدري: جمهور الأهلي سيكون السند لنا أمام مونانا الجابوني

حسام البدري

على المصرى



أكد حسام البدري ،المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي، أكد أن حضور الجمهور لمباراة مونانا الجابوني سيكون له تأثير كبير على اللاعبين في المباراة، التى ستقام فى الثامنة من مساء غد الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في ذهاب دور الـ 32 بدوري الأبطال الأفريقي .



وأعرب المدير الفني للأهلي، عن سعادته بوجود الجماهير في مباراة مونانا الجابوني، قائلا: "جمهور الأهلي هو كل شيء ونلعب من أجله وهم اللاعب رقم واحد في كل بطولات وإنجازات النادي عبر تاريخه".



وواصل كلامه قائلا: "أشعر بقوة كبيرة ويضاف إلينا لاعب مهم حينما أرى جماهير الأهلي في المدرجات وهي تهتف للفريق، وسعيد بعودتهم لاستاد القاهرة وأتمنى أن يكونوا عنصرًا فاعلًا بتشجيعهم من أجل تأهلنا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وأتمنى أن يكون سلوك الجماهير وانضباطهم وأدائهم التشجيعي هو السبيل لعودتهم محليا في كل مباريات الفريق وفقا لما يتم التنسيق اليه حاليا بين المسئولين والجهات الأمنية".



وشدد على أن الأهلي سيخوض مواجهة مهمة وصعبة أمام منافس ليس سهلا في بداية المشوار الإفريقي هذا الموسم، موضحا أنه قام بدراسة الفريق الجابوني بشكل جيد للغاية خلال المرحلة الماضية عبر فيديوهات لمبارياته بجانب تقرير فني مكتوب من سيد معوض مدرب الفريق الذي حضر لقاء العودة بدور الـ 64 في الجابون.



وأشار إلى أن مونانا الجابوني يملك عناصر هجومية مميزة ويتابع الأهلي بشكل جيد، وهو ما يؤكد اهتمامهم بالمباراة فضلا عن أنه منافس يؤدي على ملعب بصورة طيبة للغاية، وتمنى البدري في ختام حديثه أن يخرج الأهلي من المباراة بنتيجة طيبة ومرضية تسهل مهمته في العودة بالجابون خصوصا أن فريق مونانا يؤدي على ملعبه بمستوي أفضل في ظروف تساعدهم أكثر من أي فريق منافس.

