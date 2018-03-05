سياحة النواب تنظم زيارة جديدة لهضبة الأهرامات

الانتخابات البرلمانية

دعاء محمود:



تعتزم لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، القيام بزيارة ميدانية جديدة في القريب العاجل للوقوف على آخر المستجدات في أعمال التطوير في منطقة هضبة الأهرامات، والتعرف على سير العمل في المتحف المصري الكبير، وذلك بهدف استكمال جهود اللجنة المستمرة منذ عامين في تبني مشروع تطوير "هضبة الأهرامات" بالتعاون مع الجهات المعنية.



وكانت "سياحة النواب" قد اجتمعت أمس لمناقشة آليات التنسيق والتكامل بين الوزارات والهيئات المعنية، لتطوير منظومة السياحة وتنفيذ خطط التنمية السياحية، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية بجانب وكلاء وأعضاء لجنة السياحة وعدد من النواب.



وخلال الاجتماع أوصت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، بإطلاق مشروع يستهدف تكثيف الجهود والموارد الخاصة بالوزارات والهيئات المختلفة لحل جميع المشكلات الخدمية وتلك المتعلقة بالسياحة في منطقة الأهرامات بالجيزة، بهدف صناعة نموذج سياحي رائد بها.