تكريم محمد صبحى بمؤتمر حملة سلامتك.. الخميس

برنامج محمد صبحي

أحمد حمدي



تكرم وزارة الصحة والسكان، الخميس المقبل، الفنان محمد صبحي، على هامش مؤتمر صحفي لإطلاق حملة صحية بعنوان "سلامتك" لخفض نسب أمراض القلب والسكر، بفندق ماريوت الزمالك، وفق بيان.



وأرجعت الوزارة تكريم الفنان محمد صبحى، إلى الدور الذى يلعبه فى توعية المجتمع المصرى.



وأشارت إلى أن الحملة تستهدف خفض نسب الإصابة بأكثر 10 أمراض خطورة فى المجتمع المصرى الضغط، القلب، السكر، الغدة الدرقية، التصلب المتعدد، الأوعية الدموية الطرفية، سرطان الرأس والرقبة، الخصوبة، الشرايين التاجية، وسرطان القولون).



وأشارت إلى أن الحملة التي تطلق عبر مؤتمر صحفي الخميس المقبل، يديره الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، ويشارك فيها أكبر أساتذة الأمراض المختلفة ومسئولو وزارة الصحة والسكان.









