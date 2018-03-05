EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
تكريم محمد صبحى بمؤتمر حملة سلامتك.. الخميس
الإثنين 05 مارس 2018 02:06 م
برنامج محمد صبحي
أخر الأخبار
برنامج محمد صبحي
أحمد حمدي
تكرم وزارة الصحة والسكان، الخميس المقبل، الفنان محمد صبحي، على هامش مؤتمر صحفي لإطلاق حملة صحية بعنوان "سلامتك" لخفض نسب أمراض القلب والسكر، بفندق ماريوت الزمالك، وفق بيان.
وأرجعت الوزارة تكريم الفنان محمد صبحى، إلى الدور الذى يلعبه فى توعية المجتمع المصرى.
وأشارت إلى أن الحملة تستهدف خفض نسب الإصابة بأكثر 10 أمراض خطورة فى المجتمع المصرى الضغط، القلب، السكر، الغدة الدرقية، التصلب المتعدد، الأوعية الدموية الطرفية، سرطان الرأس والرقبة، الخصوبة، الشرايين التاجية، وسرطان القولون).
وأشارت إلى أن الحملة التي تطلق عبر مؤتمر صحفي الخميس المقبل، يديره الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، ويشارك فيها أكبر أساتذة الأمراض المختلفة ومسئولو وزارة الصحة والسكان.
وزارة الصحة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا