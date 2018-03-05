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اتصالات وتكنولوجيا
تكنولوجيا المعلومات: تأهيل 40 شركة لنقل بياناتها للحوسبة السحابية
الإثنين 05 مارس 2018 01:50 م
غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات جديد
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غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات جديد
قسم الاتصالات
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن إعداد نحو 60 شركة خلال 2017 للتحول للحوسبة السحابية، وتمكن نحو 40 شركة منهم من عملية نقل البيانات بالتعاون مع شركة أوراكل ومايكروسوفت.
قال وليد جاد رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن استراتيجية الغرفة خلال العام الجاري تستهدف العمل على تقنيات البلوك تشين والبيج داتا وإنترنت الأشياء، ومبادرة تأهيل الشركات للقيد بالبورصة من خلال إعداد ملاءتها المالية لتوفير فرص تمويلية جديدة لها وتذليل كافة الصعوبات أمام النمو والمنافسة عالميا.
وأوضح أن تلك المبادرات تتضمن تطبيق وطن رقمي وفقا لقرارات المجلس الأعلى للشمول المالي بتحويل الخدمات إلى عمليات مميكنة.
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