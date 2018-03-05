قابيل يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات

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محمد ريحان:



أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة سعى الوزارة لايجاد خطوط نقل سريعة لنقل المنتجات المصدرة المصرية الى الاسواق الخارجية، لافتاً الى انه يجرى حالياً التنسيق مع العديد من الشركات المحلية والدولية لتسهيل عملية نقل المنتجات وبصفة خاصة للاسواق التى تستهدفها استراتيجية تنمية الصادرات المصرية وهو الامر الذى سيسهم فى تنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.



وقال الوزير إنه تم إجراء تعديلات جوهرية على الخطة التنفيذية لاستراتيجية تنمية الصادرات لمضاعفة معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط والطويل وذلك بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية والمتمثلة فى خلق جيل جديد من المصدرين الجدد ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المكون المحلى والقيمة المضافة للصادرات المصرية.



جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات والذى استعرض استراتيجية تنمية الصادرات، والوضع التنفيذي لخطة عمل الهيئة، وخطة العمل خلال الفترة القادمة حتى نهاية العام المالى 2017/2018.



وأوضح الوزير أن هيئة تنمية الصادرات تعمل حالياً على تحقيق الاهداف الاستراتيجية لتنمية وتعزيز الصادرات والتى تشمل النمو المستدام للصادرات المصرية وتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة النفاذ إلى أسواق ذات فرص تصديرية واعدة تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال لخدمة المصدرين وكذلك تشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.



وأشار قابيل إلى أن مجلس الإدارة قد وافق على تولى هيئة تنمية الصادرات ترتيب المشاركة المصرية فى كل من معرض الصين الدولى الاول للواردات والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، ومعرض اكسبو دبى الدولى والمقرر عقده فى عام 2020 فضلاً عن استضافة مصر للمعرض الاول ومؤتمر التجارة البينية الافريقية والمقرر عقده بالقاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل.



ولفت إلى أن مجلس الإدارة قد وافق ايضاً على الموازنة المقترحة لهيئة تنمية الصادرات للعام المالى الجديد 2018/2019 وكذا الحسابات الختامية لمركز تدريب التجارة الخارجية عن عام 2016/2017 فضلاً عن اعتماد الرسوم المستحقة عن تقديم الخدمات الاستشارية ونظام نسب مشاركة الشركات المصدرة فى المعارض الدولية والتى ستقوم الهيئة بتقديمها للمصدرين خلال المرحلة المقبلة وتشمل مراجعة الجاهزية التصديرية وخطة تنمية الأعمال للشركات ووضع الخطة التصديرية من حيث الأسواق المستهدفة، والمزيج التسويقي، والموازنة، وإجراء بحوث الأسواق الدولية، وتصميم الكتالوج الإلكترونى الخاص بكل شركة والذى يساعد على عرض منتجاتها في موقعهم الإلكتروني وعلي بوابة الصادرات.



وأضاف قابيل أن مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات قد إعتمد أنظمة الرعاية للأنشطة الترويجية والفاعليات الدولية والانشطة التنموية للصادرات المصرية والتى سقوم الهيئة بتنفيذها ورعايتها خلال المرحلة المقبلة وتشمل دعم ومساندة ترويج الصادرات، وتحقيق المزيد من التواصل الفعال مع البنوك التجارية، والجهات المانحة الدولية، والشركات المصرية الدولية والشركات العالمية ، وتنفيذ نموذج تجريبي مع بنك تنمية الصادرات لرعاية البعثات التجارية التى تعتزم الهيئة تنظيمها لكل من رواندا واوغندا، والسنغال وكوت ديفوار خلال المرحلة المقبلة، ودراسة امكانية تطبيق المقترح علي معرض الصين الاول للواردات، والمعرض التجاري الافريقي ، واكسبو دبي.



وأوضح الوزير أن الاجتماع استعرض إمكانية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين هيئة تنمية الصادرات ومختلف الجهات المعنية فى الموضوعات الخاصة بإستضافة المؤتمر والمعرض التجاري للتجارة البينية الأفريقية مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير والاتحاد الافريقي، ودعم التعاون في مجال تنمية التجارة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومشروع التنمية المستدامة مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة.



واستعرضت الاستاذة شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات أهم المحـاور والاليات المقترحة لتنفيــذ الاستراتيجيـة والتى تتضمن دعم المشروعات القومية الموجهة للتصدير من خلال تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركى فى أماكن الإنتاج إلى الموانئ ومراكز خدمة المشترين الأجانب بالقرب من التجمعات الصناعية وانشاء شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين فى الأسواق الخارجية، مشيرةً الى أن الاستراتيجية تتضمن برامج للنفاذ للأسواق الخارجية والترويج للصادرات من خلال بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دولياً و المواءمة لمتطلبات دخول الأسواق الخارجية.



وأشارت إلى أن الاستراتيجية تستهدف ايضاً الترويج للصادرات المصرية من خلال اطلاق النسخة التجريبية للبوابة الإلكترونية للصادرات المصرية EXPOEGYPT لتكون بمثابة منصة إلكترونية والتي تحتوى على الخريطة الديناميكة لمعلومات التجارة البينية والأسواق الخارجية وتقديم خدمات الترويج والتدريب وبناء لقدرات المصدرين واتاحة الفرص التصديرية والمناقصات الدولية وتسجيل الشركات المصرية وإنشاء الصفحات الخاصة بها على البوابة وتعزيز الأنشطة الترويجية من معارض خارجية وبعثات تجارية وإعداد خطة المعارض الدولية وكذلك متابعة المشاركة المصرية فى المعارض الدولية الجارى تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والعمل على تذليل كافة المشاكل التنفيذية والتمويلية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات واستكمال خطة المعارض للنصف الثاني من العام 2017/2018.







واضافت رئيس هيئة تنمية الصادرات ان أولويات العمل الحالية للهيئة تتضمن تدريب العاملين على مختلف المجالات وتوفير معلومات التجارة الخارجية والترويج الإليكترونى واللوجستيات واعداد الخطة التشغيلية لهيئة تنمية الصادرات بالاضافة الى تفعيل اليات تقديم الخدمات والترويج للصادرات المصرية والبحوث والدراسات وتفعيل دورمكاتب خدمة المصدرين فى الخارج، لافتةً فى هذا الاطار الى قيام الهيئة خلال المرحلة الماضية بإطلاق مشروع تدعيم وتقوية الإطار المؤسسى للتجارة فى مصر بالتعاون مع مركز التجارة الدولى ITC والذى يستهدف النهوض بالهيئة مؤسسيا وهيكليا تماشيا مع مؤشرات الاداء النموذجية العالمية







واشارت الشوربجى الى ان الهيئة نفذت خلال المرحلة الماضية عدد من المشروعات الهادفة الى رفع القدرات التصديرية والتى تضمنت افتتاح المجمع الأول لخدمات التصدير بمدينة السادس من أكتوبر في اكتوبر وتقديم6 برامج تدريبة لعدد 146 متدرب باجمالي 50 يوم تدريبي وعمل 4 منتديات توعية وورش عمل بمشاركة اكثر من 80 شركة علي موضوعات المعلومات التجارية اتفاقية QIZ ومخاطر الصادرات ومبادرة التجارة الخضراء وتنفيذ 33 زيارة للمراجعة التصديرية وتحديد نقاط الضعف والقوة للشركات المصدرة وتنفيذ انشطة مشروع مبادرة التجارة الخضراء من توجيه تصديري وتخطيط استراتيجي وتسويق الكتروني وكذلك تنفيذ عدد 162 دورة تدريبية لعدد 8629 فى 2017 وعدد 40 برنامج لـ 2954 متدرب فى 2018 فى العديد من المجالات التدريبية تشمل الاتفاقيات التجارية ومنظمة التجارة العالمية والنظام الجمركى الموحد وآليات الدفع وخدمات الاستيراد والإجراءات الرقابية على الواردات.



ومن جانبه أكد المهندس/ عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أهمية تنسيق البعثات الترويجية التى تعتزم هيئة تنمية الصادرات القيام بها لمختلف الدول مع مجالس الأعمال المشتركة بين مصر وتلك الدول، لافتا إلى ضرورة إنشاء مجلس أعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا الأمر الذى سيعمل على زيادة التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول.



وأشار المهندس/ فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إلى أن المجلس يعتزم مخاطبة هيئة تنمية الصادرات بعدم صرف مساندة المعارض المقررة للشركات الكبيرة من أعضاء المجلس وإقتصارها على الشركات المتوسطة والصغيرة باعتبارها الأولى بالرعاية خلال هذه المرحلة.



كما اكد المهندس/ محسن البلتاجى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ورئيس جمعية الحاصلات البستانية "هيا" نجاح القرار الوزاري الذى أصدره وزيري التجارة والصناعة، والزراعة بشأن منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات والذى ساهم فى خفض المخالفات من 66 حالة إلى 13 حالة الأمر الذى يسهم فى زيادة نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية الى المزيد من الأسواق الخارجية.



هذا واشار المهندس / خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة الى اهمية الاتفاقيات التجارية الجديدة التى وقعتها وزارة التجارة والصناعة والتى تسهم فى فتح منافذ جديدة امام الصادرات المصرية وبصفة خاصة اتفاقية الميركسور والتى تضم كل من اورجواى وباراجواى والارجنتين والبرازيل، متوقعاً ان تسهم هذه الاتفاقية فى زيادة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة



