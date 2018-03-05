الكهرباء تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركاتها

وزير الكهرباء

عمر سالم:



انعقدت أمس الأحد، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



وعرض شاكر الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات.



واستعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريراً حول نقل أصول والتزامات محطات توليد كهرباء الخطة العاجلة الخاصة بمجابهة أحمال صيف 2015 إلى شركات الكهرباء التابعة طبقاً للنطاق الجغرافى لكل شركة.



أوضح جابر أن ذلك الإجراء يأتى في سبيل تحقيق رسالة الشركة من توفير طاقة كهربائية مستدامة من كافة المصادر لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية من خلال عمل مؤسسى يتبنى سياسات الجودة وللقضاء على عجز الطاقة المولدة ولتثبيت اركان الدولة حيث تم التعاقد على محطات الخطة العاجلة بقدرة 3632 م.و بقيمة تعاقدية 2.7 مليار دولار وذلك في ديسمبر 2014 .



وأضاف أن تلك المحطات تتمثل في محطة غرب أسيوط قدرة 1000 ميجاوات ، محطة غرب دمياط قدرة 500 ميجاوات ، الوحدات المتنقلة قدرة 500 ميجاوات ، محطة شرم ـ الغردقة ـ بورسعيد، قدرة 672 ميجاوات ، محطة عتاقة قدرة 640 ميجاوات ، محطة المحمودية قدرة 320 ميجاوات.



وجدير بالذكر أنه بتاريخ 27/9/2017 وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (90) على نقل أصول والتزامات محطات الخطة العاجلة إلى شركات إنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر طبقاً للنطاق الجغرافى لكل شركة.



وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة على نقل ارصدة الأصول والالتزامات الخاصة بمحطات الخطة العاجلة إلى شركات إنتاج الكهرباء التابعة طبقاً للنطاق الجغرافى الممثلة فى شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ، وكذلك إعتماد الأرصدة الإفتتاحية للمركز المالى للشركة القابضة لكهرباء مصر فى 1/7/2017 بعد فصل أرصدة الخطة العاجلة.

