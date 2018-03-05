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سيـــاســة
نظر الطعن على حظر النقاب بجامعة القاهرة 16 أبريل
الإثنين 05 مارس 2018 01:35 م
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
أخر الأخبار
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
نجوى عبد العزيز:
قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن المقام من الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات، وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس لجلسة 16 أبريل المقبل.
و ذكرت الدعاوى، أن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أن العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، و اختصمت الدعاوى ، رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.
جامعة القاهرة
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